Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

NATO se chystá na válku, EU se mění v alianci proti nám, míní šéf ruské rozvědky

Autor: ,
  11:05
Severoatlantická aliance podniká praktické přípravy na rozsáhlý konflikt na východě a Evropská unie se rychle mění na vojenskou alianci namířenou proti Rusku, řekl šéf ruské civilní rozvědky (SVR) Sergej Naryškin.
Šéf ruské rozvědky SVR Sergej Naryškin (9. května 2026)

Šéf ruské rozvědky SVR Sergej Naryškin (9. května 2026) | foto: Profimedia.cz

Šéf ruské rozvědky SVR Sergej Naryškin (24. dubna 2026)
Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026)
Severoatlantická aliance má v Estonsku v rámci předsunuté přítomnosti asi 1430...
Lidé se ukrývají u litevského parlamentu po narušení vzdušného prostoru země....
44 fotografií

NATO od ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně posiluje své pozice na východním křídle, což zdůvodňuje ruskými mocenskými ambicemi. EU ruskou invazi na Ukrajinu označuje za nevyprovokovanou agresi, napadenou zemi podporuje a na Moskvu uvalila řadu sankcí.

Zejména východní členové NATO se obávají, že Rusko se může pokusit napadnout některý alianční stát, aby otestovalo ochotu obranného bloku bránit se společně. Někteří analytici uvádějí, že pokud se Rusko k takovému činu odhodlá, mohlo by si vybrat některou z pobaltských zemí, kde žije početná ruská menšina. Mimo jiné i ochranou ruskojazyčné populace Moskva zdůvodňovala rozhodnutí vpadnout na Ukrajinu.

Proč Rusko najednou stupňuje výhrůžky? Putin by rád dotlačil Ukrajinu k míru

Po ruské invazi se NATO rozhodlo posílit obranné kapacity na východě a navýšit výdaje na zbrojení. Tehdy neutrální Švédsko a Finsko vstoupily do Aliance.

Naryškin rovněž prohlásil, že EU se rychle blíží k tomu, aby se stala středem světového konfliktu a že zbrojení přeměňuje kontinent ve vojenskou alianci namířenou proti Ruské federaci. Nezmínil ale, že Evropa zbrojení zintenzivnila právě v reakci na ruskou invazi.

NATO je silnější i bez Američanů. Rusko ve výdajích na obranu výrazně zaostává

Ruská média k Naryškinovu prohlášení připojují komentář norského politologa Glenna Diesena, jenž často vystupuje v ruských pořadech a který čelí obviněním z proruské propagandy. Podle Diesena je přechod EU z mírového na vojenské uskupení dokončen. Uvedl také, že evropské snahy vyvolat konflikt mezi Moskvou a Washingtonem dokládají mimo jiné vyjádření unijní šéfky diplomacie Kaji Kallasové.

Kallasová patří v EU k těm, kteří hlasitě upozorňují na nebezpečí, které Rusko podle ní představuje pro poválečné mírové uspořádání kontinentu a pro mezinárodní právní řád.

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Česko má novou královnu krásy. Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková

Miss Czech Republic 2026 Lucie Pisková (23. května 2026)

Novou Miss Czech Republic 2026 je Lucie Pisková (22). Ve finálovém rozstřelu byla s Eliškou Kukačovou. Během slavnostního finálového galavečera vyhlásili také držitelky dalších titulů, díky nimž...

Na brněnském náměstí se hodovalo, tancovalo, ale i uráželo

Na akci Brno u jednoho stolu se podává klobása, pije se pivo i moravské víno....

Stovky sudetských Němců i česky hovořících Brňanů odpoledne usedly k dlouhému stolu v centru Brna na Moravském náměstí. Sousedskou slavností a hodováním pod širým nebem zde pokračoval páteční program...

Británie je postavená pro klima, které už neexistuje. Jak odolá 40 stupňům?

Návštěvnice pláže v britském Brightonu (24. května 2026)

Britská infrastruktura je podle vládních klimatických poradců postavená pro klima, které již neexistuje. Aby zvládla dopady globálního oteplování, bude potřeba zásadních změn. Vyplývá to ze středeční...

Mladík před školou v Pardubicích pobodal dívku, zemřela. Kvůli rozchodu, říká se

V Pardubicích evakuovali školu i její okolí, kvůli závažnému fyzickému napadení...

Pardubičtí policisté zasahovali kvůli závažnému fyzickému napadení v areálu Střední průmyslové školy chemické v Poděbradské ulici. Okolí školy uzavřeli a budovu evakuovali. Podle zdroje iDNES.cz...

Tragédie na D6. Dva lidé zemřeli poté, co jejich auto trefilo uvolněné kolo

Při tragické nehodě na dálnici D6 ve směru na Karlovy Vary zemřeli dva lidé...

Dva lidé dnes odpoledne zemřeli při nehodě na dálnici D6 u Nového Strašecí na Rakovnicku. Dálnice byla v místě nehody uzavřená zásahem složek IZS, v současné době je však již provoz směrem na Karlovy...

Muž na nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal tři lidi. Policie ho zadržela

Vůz švýcarské policie.

Útočník ve čtvrtek na vlakovém nádraží ve švýcarském Winterthuru pobodal tři lidi, stav některých zraněných je vážný. Policie uvedla, že útočníka zadržela, jde o 31letého Švýcara. Motiv činu není...

28. května 2026  11:41,  aktualizováno  11:44

Stopka dotací kvůli Babišově střetu zájmů se týká i zemědělství, tvrdí EU

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku hovoří premiér Andrej Babiš...

Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše, se týká i zemědělských fondů....

28. května 2026  11:42

On má snad mrtvici! Bidenová promluvila o neslavné debatě Bidena s Trumpem

Joe Biden během první televizní debaty (27. června 2024)

Tu debatu si pamatují všichni, kteří před dvěma lety sledovali americké prezidentské volby. V červnu 2024 se v ní utkali tehdejší šéf Bílého domu Joe Biden a jeho oponent Donald Trump. Ten měl ve...

28. května 2026  11:31

Rakušan vyzval k zastavení proplácení dotací do vyjasnění Babišova střetu zájmů

Tisková konference poslaneckého klubu Starostů. Na snímku Vít Rakušan. (3....

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan vyzval k zastavení proplácení dotací firmám z holdingu Agrofert, který převedl premiér a předseda ANO Andrej Babiš do svěřenského fondu RSVP Trust. „Hrozí,...

28. května 2026  11:25

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Herec Jan Hraběta

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetému herci Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro iDNES.cz...

28. května 2026  11:11,  aktualizováno  11:25

V USA vyšetřují novinářku, kterou Trump podle poroty sexuálně napadl

Donald Trump sexuálně zneužil spisovatelku a bývalou novinářku E. Jean...

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování novinářky Elizabeth Jean Carrollové, která uspěla v soudních procesech, v nichž žalovala prezidenta Donalda Trumpa za sexuální napadení a...

28. května 2026  11:16

Poslanci mají jednat o recyklaci baterií, čekají je i pravidelné interpelace

Přímý přenos
Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Poslanci by se měli zabývat novelou o výrobcích s ukončenou životností, která má podle vlády zajistit efektivnější recyklaci baterií a jejich opětovné využití. Norma se vztahuje na všechny druhy...

28. května 2026  5:59,  aktualizováno  11:08

NATO se chystá na válku, EU se mění v alianci proti nám, míní šéf ruské rozvědky

Šéf ruské rozvědky SVR Sergej Naryškin (9. května 2026)

Severoatlantická aliance podniká praktické přípravy na rozsáhlý konflikt na východě a Evropská unie se rychle mění na vojenskou alianci namířenou proti Rusku, řekl šéf ruské civilní rozvědky (SVR)...

28. května 2026  11:05

Rusko udeřilo na dětské hřiště. Otec je mrtvý, matka a dcery zraněné

Ruský útok zasáhl dětské hřiště v Chersonu. Zemřel otec rodiny

Ruské rakety při středečním útoku na ukrajinský Cherson zasáhly rodinu, která se pohybovala na dětském hřišti. Otec nepřežil, matka a dvě dcery utrpěly zranění. Mrtvé a zraněné přinesly i další údery.

28. května 2026  10:52

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:45

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Eliška už není první, Jakub obhájil jen těsně. Loni se narodila i Maddie či Lionel

Ilustrační snímek

Nejpopulárnějším dívčím jménem byla loni Viktorie, která po třinácti letech sesadila Elišku. Mezi chlapci opět vedl Jakub, těsně za ním skončil Matyáš. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu...

28. května 2026  10:13,  aktualizováno  10:40

Turistovi na hotelu zmizelo osm tisíc eur. Pátrání přineslo překvapivé objasnění

ilustrační snímek

Ke zmizení více než osmi tisíc eur vyjížděli policisté do jednoho z českokrumlovských hotelů. Po vyhodnocení kamerových záběrů se ukázalo, že peníze v příruční taštičce mohl omylem sbalit personál...

28. května 2026  10:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.