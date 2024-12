Návrat studené války. Země NATO chtějí zvýšit výdaje na tehdejší úroveň

Rutte vybídl členy NATO, aby nastavili svůj způsob uvažování na válečnou dobu. Za studené války alianční země vynakládaly na obranu více než tři procenta HDP a budoucí výdaje podle něj budou muset být mnohem vyšší než dvě procenta.

„Rusko se připravuje na dlouhodobou konfrontaci, s Ukrajinou a s námi,“ varoval Rutte v projevu, který dnes měl v Bruselu. „Nejsme připraveni na to, co nás čeká za čtyři až pět let,“ řekl podle Reuters šéf aliance a dodal, že je čas přizpůsobit způsob uvažování válečné době a prudce zvýšit zbrojní výrobu a výdaje na obranu.

Souhlasíte se zvýšením výdajů na obranu na 3 procenta HDP? celkem hlasů: 76 Ano 84 %(64 hlasů) Ne 12 %(9 hlasů) A není to málo? 4 %(3 hlasy)

„Nebezpečí se k nám blíží velkou rychlostí,“ řekl Rutte podle agentury AFP s poukazem na ruskou hrozbu vůči evropskému kontinentu. NATO musí dávat na obranu „mnohem více“, aby zabránilo „velké válce“ v Evropě, cituje dále AFP generálního tajemníka.

List Financial Times (FT) ve čtvrtek s odvoláním na své zdroje napsal, že evropští členové NATO jednají o zvýšení aliančního cíle ročních výdajů na obranu ze současných dvou procent na tři procenta HDP.

Členské státy se v roce 2014 dohodly, že armádní výdaje zvýší na nejméně dvě procenta HDP. Ze 32 aliančních států podmínku podle nyní již bývalého generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga letos splní nejméně 23 zemí. Česko v letošním roce cíle této hranice dosáhne poprvé.

Podle Financial Times začaly před týdnem při jednání aliančních ministrů zahraničí důvěrné rozhovory o tom, že by se spojenci v krátkodobém výhledu zavázali k ročním obranným výdajům ve výši 2,5 procenta výkonu ekonomiky a že do roku 2030 by dosáhli tři procenta.

Rutte rovněž upozornil, že aliance musí mít jasno ohledně ambicí Číny. Varoval, že Peking výrazně posiluje své ozbrojené síly a zastrašuje Tchaj-wan.

18. března 2024