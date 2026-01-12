Vzít Trumpovi vítr z plachet. NATO pracuje na posílení bezpečnosti v Arktidě

Severoatlantická aliance pracuje na dalších krocích k posílení bezpečnosti v Arktidě, řekl generální tajemník Mark Rutte na návštěvě Chorvatska. Podle něj se na důležitosti tohoto regionu shodují všechny členské země a musí se stát prioritou. Jeho prohlášení přichází v době, kdy se Evropa snaží ochránit Grónsko před úvahami prezidenta Trumpa o připojení ostrova ke Spojeným státům.

Trump nutnost posílit bezpečnost v Arktidě používá jako klíčový důvod, proč chce Washington ostrov pod svou kontrolou. Rutte v pondělí na tiskové konferenci v Záhřebu uvedl, že ochrana arktického regionu je velice důležitá kvůli rostoucí přítomnosti Ruska a Číny.

Město Nuuk na pobřeží v blízkosti mořského zálivu. (7. března 2025)
Generální tajemník NATO Mark Rutte v Záhřebu (12. ledna 2026)
Americký prezident Donald Trump (6. ledna 2026)
Americká vesmírná základna Pituffik v Grónsku (10. května 2023)
„Všichni spojenci se shodují na důležitosti Arktidy, protože víme, že s otevíráním námořních tras existuje riziko, že Rusové a Číňané budou v regionu aktivnější,“ řekl Rutte a dodal že celá Aliance pracuje na dalších krocích k zajištění regionu.

Nechceme být Američany, chceme být Gróňany, říkají šéfové grónských stran

Rutte novinářům sdělil, že uvnitř NATO se diskutuje o tom, jak bezpečnost v Arktidě dále posílit. Podle informací AFP někteří členové Aliance zvažují například zahájení nové arktické mise. Jednání jsou však zatím v počáteční fázi a na stole nejsou žádné konkrétní návrhy.

Trump v posledních týdnech šokoval členské státy NATO tím, že odmítl vyloučit použití vojenské síly k obsazení Grónska, ostrova patřícímu Dánsku, které je také členem NATO. Dánská premiérka Mette Frederiksenová varovala, že pokud Washington provede ozbrojený útok na Grónsko, bude to znamenat konec NATO.

Už mu stejně padají do klína. Trump invazi nepotřebuje, Gróňané potřebují dolary

Trump však reagoval tvrzením, že Alianci posílil tím, že donutil evropské země zvýšit výdaje na obranu. „Já jsem ten, kdo zachránil NATO!!!“ napsal Trump na své síti Truth Social.

Ministři zahraničí Dánska a Grónska se tento týden chystají jednat s americkým ministrem zahraničí Marcem Rubiem.

