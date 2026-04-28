1 Vyčerpávání zásob drahé munice
Deník The New York Times s odkazem na interní odhady Pentagonu a informace od zákonodárců nedávno uvedl, že válka s Íránem výrazně vyčerpala zásoby některých klíčových a velmi drahých zbraní americké armády, jako jsou střely JASSM-ER a Tomahawk či systémy Patriot. I Francouzi, kteří chrání některé blízkovýchodní státy, připustili, že konflikt je připravuje o střely Aster a MICA.
USA vyplýtvaly na Írán klíčovou munici, proti Číně a Rusku by teď měly problém
Politico proto nedostatek munice považuje za jednu z hlavních výzev, která stojí před NATO v případném střetu s Ruskem. Justin Bronk z Royal United Services Institute poukazuje na to, že Rusko vyrábí 6 000 až 7 000 útočných dronů měsíčně, a Severoatlantické alianci by tak mohly dojít drahé protiletadlové střely. Jako řešení Bronk vidí zaměření na levnější alternativy, například laserem naváděnou raketu AGR-20.