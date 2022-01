Žádný důvod k optimismu, říká Kreml po jednání mezi Ruskem a USA

Rusko požaduje záruky, že Ukrajina nevstoupí do Severoatlantické aliance, protože by to podle Moskvy znamenalo ohrožení ruské bezpečnosti. Američtí diplomaté ale při pondělních rozhovorech zdůraznili, že USA nikomu nedovolí ukončit v NATO politiku „otevřených dveří“.

„Nemáme žádné jasné časové termíny. Pozice Ruska je ale taková, že nám absolutně nevyhovuje nekonečné protahování tohoto procesu,“ odpověděl Peskov na otázku novinářů, zda byly stanoveny lhůty, do kdy má podle Moskvy Washington poskytnout bezpečnostní záruky.

Rusko podle agentury Reuters dotlačilo západní představitele k jednacímu stolu tak, že v uplynulých měsících shromáždilo poblíž ukrajinské hranice odhadem zhruba 100 tisíc vojáků. Tím vyvolalo obavy Kyjeva i Západu, že osm let po anexi ukrajinského poloostrova Krym chystá další invazi do sousední země, poznamenala agentura.

Kremelský mluvčí připustil, že náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov po svém pondělním setkání s americkou kolegyní Wendy Shermanovou hodnotil jednání pozitivně. Podle Peskova se ovšem toto hodnocení týkalo spíše formy rozhovorů, nikoli jejich výsledku.

„O výsledku zatím není co říci,“ sdělil Peskov a uvedl, že Moskvu a Washington čeká ještě několik kol rozhovorů.

Shermanová v pondělí ujistila, že Spojené státy neučiní žádné rozhodnutí o Ukrajině, Evropě nebo NATO unilaterálně, tedy bez konzultací s dotyčnými subjekty. Kromě možného budoucího vstupu Ukrajiny do NATO američtí a ruští diplomaté hovořili i o soustřeďování ruských vojsk u východních ukrajinských hranic.

Podle ruských tiskových agentur Interfax a Ria Novosti, které se odkazují na nejmenovaný zdroj, USA slíbily, že příští týden zašlou Rusku svoji reakci na jeho návrhy v písemné podobě.