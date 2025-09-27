NATO zvyšuje ostražitost, kvůli ruským dronům pošle na Baltské moře fregatu

  21:10
Severoatlantická aliance plánuje v oblasti Baltského moře po nedávných incidentech s drony v Dánsku pokračovat v posilování své bdělosti. V oblasti nasadí nejméně jednu protiletadlovou fregatu, posílí zde také své platformy pro sledování a průzkum. Aliance to uvedla ve svém prohlášení.
Britská vrtulníková loď HMS Ocean vede flotilu plavidel NATO na úvod cvičení...

Britská vrtulníková loď HMS Ocean vede flotilu plavidel NATO na úvod cvičení BALTOPS v Baltském moři | foto: Royal Navy

Příslušníci policie a armády zkoumají ruský dron u obce Wohyń. (10. září 2025)
Následky ruského dronového útoku na Polsko (10. září 2025)
Kodaňské letiště pozastavilo všechny vzlety a přílety. Důvodem je podle policie...
„Budeme ještě více posilovat ostražitost pomocí nových prostředků v regionu Baltského moře,“ informovalo NATO. Tyto prostředky podle aliance zahrnují nasazení nejméně jedné fregaty i zesílenou zpravodajskou činnost v oblasti. Mluvčí NATO doplnil, že neupřesní, které země poskytují dodatečné prostředky.

NATO tak posílí svou misi Baltská stráž (Baltic Sentry) zahájenou v lednu v reakci na sérii poškození elektronických kabelů, telekomunikačních spojů a plynovodů na dně Baltského moře.

Dánsko hlásí další incident s drony, letěly nad největší vojenskou základnou

Země aliance nasadily na základě této mise fregaty, hlídková letadla a námořní drony, aby pomohly chránit kritickou infrastrukturu. NATO tento měsíc zahájilo také misi Východní stráž (Eastern Sentry), jejímž cílem je posílit obranu východního křídla Severoatlantické aliance v reakci na vniknutí ruských dronů do polského vzdušného prostoru.

Dánsko o neznámých dronech na svém území informovalo v posledních dnech opakovaně. Bezpilotní letouny neznámého původu se několikrát přiblížily k dánským vojenským i civilním objektům. V pondělí zastavily provoz kodaňského letiště, v noci na dnešek se vyskytly nad největší vojenskou základnou v zemi.

Dánská premiérka Mette Frederiksenová dříve spojila přítomnost dronů s podezřelými aktivitami ruských bezpilotních letounů v celé Evropě. Moskva toto tvrzení důrazně odmítla. Dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen uvedl, že není pochyb o tom, že incidenty s drony jsou dílem profesionálního aktéra, nejsou ale podle něj důkazy o spojitosti s Ruskem.

O přijetí opatření, která by měla zlepšit obranu země proti bezpilotním letounům, informoval dnes také německý ministr vnitra Alexander Dobrindt. Ohrožení vnitřní bezpečnosti Německa je podle něj vysoké a přichází hlavně z Ruska. V posledních týdnech Rusko několikrát narušilo vzdušný prostor zemí NATO včetně Polska, Rumunska či Estonska.

10. září 2025

Válka na Ukrajině

27. září 2025  21:04,  aktualizováno  21:46

27. září 2025  21:10

27. září 2025

