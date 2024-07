Pavel chce, aby summit NATO označil vstup Ukrajiny do Aliance za nezvratný

Pavel se nejdříve vrátil k úterním projevům generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga a amerického prezidenta Joea Bidena na slavnostním ceremoniálu v auditoriu Andrewa Mellona. Stoltenberg poznamenal, že NATO je nejúspěšnější aliancí na světě.

U Bidena ocenil oznámení, že Spojené státy a další spojenci poskytnou Ukrajině další systémy protivzdušné obrany a mají v úmyslu jich v následujících měsících dodat desítky.

Do závěrů summitu by se podle Pavla mělo dostat, že Rusko je nejnaléhavější bezpečnostní výzvou a že Ukrajinu je potřeba podporovat tak dlouho, jak to bude potřeba. Zároveň by do komuniké mělo být zahrnuto, že proces vstupu Ukrajiny do NATO je nezvratný; je to důležité proto, že pro ukrajinské občany, pro ukrajinské ozbrojené síly je mimořádně důležité udržovat vysokou morálku, poznamenal prezident.

„K tomu potřebují perspektivu. Perspektiva je právě daná tím, že proces (přijetí do aliance) bude označen za nezvratný,“ podotkl.

V úterý se Pavel ve Washingtonu setkal s představiteli Kongresu, mimo jiné s předsedou Sněmovny reprezentantů Mikem Johnsonem. Dnes český prezident uvedl, že se překvapivě shodli na všech zásadních tématech, ať už se to týká Ukrajiny, vztahu k Rusku, k Číně či globální provázanosti bezpečnostních problematik.