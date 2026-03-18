NATO musí prodloužit palivové potrubí daleko na východ, míní německý generál

  16:25
NATO potřebuje prodloužit vlastní síť palivových potrubí z dob studené války o stovky kilometrů směrem na východ, a zajistit tak dostatečné zásoby pohonných hmot svým jednotkám pro případ budoucího konfliktu s Ruskem. Ve středu to uvedl Kai Rohrschneider, šéf aliančního velitelství pro společnou logistiku a přesuny vojsk.
Generálporučík Kai Rohrschneider, šéf aliančního velitelství pro společnou logistiku a přesuny vojsk, hovoří s novináři v Německu. (26. ledna 2026) | foto: CTK / DPA / Marijan Murat ČTK

Aliační síť potrubí o délce 10 tisíc kilometrů, uložená 80 centimetrů pod zemí, byla vybudována během studené války, aby v případě konfliktu s tehdejším Sovětským svazem zásobovala hlavně vzdušné síly Západu.

Systém v současnosti pokrývá 12 zemí, končí však v západním Německu, kde zásobuje nejen vojenské základny jako Ramstein, ale i významná civilní centra, jako je největší německé letiště ve Frankfurtu. O rozšíření sítě už dlouho usilují země na východním křídle NATO, včetně Polska.

„Z hlediska případné vojenské operace by prodloužení potrubního systému dále na východ dávalo značný smysl,“ řekl agentuře Reuters generálporučík Rohrschneider.

„Řekl bych, že je nutné tu síť dostat samozřejmě do Polska, a myslím, že by se mělo nalézt řešení také pro tři pobaltské státy,“ uvedl. Dále podle něj bude zapotřebí prodloužit systém na sever do Finska a na jihovýchod do Rumunska.

Studie polského Centra pro východní studia předpokládá, že v případě válečného konfliktu spotřebuje letectvo až 85 procent celkového objemu vojenského paliva. Letecké palivo z potrubí NATO přitom mohou využívat i pozemní vozidla, neboť po přidání přísad je lze použít i pro nákladní automobily a tanky, které běžně jezdí na naftu.

„Přeprava paliva je největší výzva zásobování“

Stálé operační velitelství NATO Joint Support and Enabling Command (JSEC) se sídlem v jihoněmeckém Ulmu bylo založeno v roce 2018 v reakci na měnící se bezpečnostní prostředí po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2014. Hlavním úkolem velitelství je zajišťovat rychlý přesun aliančních vojsk napříč Evropou a jejich logistickou podporu.

Rohrschneider, který JSEC velí od října 2024, říká, že NATO čelí při přepravě velkých objemů pohonných hmot značným překážkám, které považuje za „možná největší výzvu v oblasti zásobování, před níž stojíme“.

„Palivo a střelivo jsou pravděpodobně dvě nejdůležitější položky ze zásob pro vedení operace. Dojde-li vám střelivo nebo palivo, operace končí,“ řekl Rohrschneider a poukázal při tom na odhady NATO, podle nichž by si celoplošný konflikt vyžádal stovky tisíc kubických metrů paliva denně.

Podle zmíněné studie polského think-tanku by spotřeba paliva v NATO v případě konfliktu pravděpodobně překročila kapacitu stávající infrastruktury ještě před vypuknutím otevřených střetů s nepřítelem, a to kvůli přesunům pozemních sil, letecké přepravě a vzletům stíhaček.

Navrhované prodloužení potrubní sítě je stále předmětem politických diskusí a zatím nebyl stanoven ani termín pro konečné rozhodnutí, řekl Rohrschneider. „Myslím, že členské státy se shodují na vojenském doporučení, že je potřeba něco udělat, ale konečné rozhodnutí stále nepadlo,“ řekl. Možné je ale podle něj všechno – včetně přijetí rozhodnutí ještě před červencovým summitem NATO v Ankaře.

Členské státy NATO by pak ale stály před další výzvou, a tou je financování projektu, upozorňuje Reuters. Podle časopisu Der Spiegel se náklady odhadují na 21 miliard eur (přes 500 miliard korun) a doba výstavby na 20 až 25 let.

