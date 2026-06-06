NATO zahájilo operace na posílení obrany v okolí Švédska a Finska

Oblast kolem těchto dvou zemí, která je součástí severovýchodního křídla NATO, patří k strategicky nejvýznamnějším a z hlediska životního prostředí nejnáročnějším oblastem na světě, uvedl ve svém prohlášení vrchní velitel spojeneckých sil NATO v Evropě, americký generál Alexus Grynkewich.
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Švédsko a Finsko leží u Baltského moře, vodní cesty využívané ruskými válečnými loděmi směřujícími do nebo z Petrohradu či ruské exklávy Kaliningradu. Finsko navíc s Ruskem sdílí také pozemní hranici.
NATO v roce 2024 rozhodlo, že ve Finsku zřídí jednotku s názvem Forward Land Forces Finland (předsunuté pozemní síly Finsko), která má fungovat jako jednotka rychlé reakce. Také tato jednotka byla jednou z několika těch, které dnes vojenské operace spustily.
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Aliance má další podobné předsunuté síly rozmístěny v Bulharsku, Estonsku, Maďarsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Rumunsku a na Slovensku, dodává AFP.