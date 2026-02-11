Zbytek NATO ukazuje Trumpovi, jak se umí snažit. Aliance zahájila misi v Arktidě

Dánsko, jehož součástí Grónsko je, do mise významně přispěje, uvedl ve středu dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen.
„Arctic Sentry podtrhuje závazek aliance zajistit bezpečnost členů a udržet stabilitu v jedné ze strategicky nejdůležitějších a environmentálně nejnáročnějších oblastí,“ uvedl podle Reuters v prohlášení šéf aliančních sil pro Evropu Alexus Grynkewich.
Mise je reakcí na ruské vojenské aktivity a zvýšený zájem Číny o oblast Arktidy, uvedl ve středu v Bruselu generální tajemník NATO Mark Rutte. Vojenská cvičení, která dosud v oblasti pořádaly jednotlivé státy, se nyní stanou cvičeními aliančními, dodal.
„Významně přispějeme a tuto dynamiku udržíme tak, abychom zajistili, že arktická oblast bude v plánech a cvičeních NATO dlouhodobě zohledněna,“ uvedl ministr Poulsen s tím, že podrobnosti této podpory budou určeny v rámci koordinace s dalšími aliančními státy.
|
Grónsko postavilo Evropany proti USA. Antipatie nebývale zesílily, ukázal průzkum
Trump na počátku roku začal opět hovořit o tom, že by USA měly získat Grónsko, které je poloautonomním územím Dánska. Na rozdíl od dřívějších prohlášení, kdy zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, tentokrát potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.
To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v rámci NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).
Mimo jiné jeho koordinace bude úkolem nové spojenecké mise, uvedla ve středu aliance. Grynkewich dodal, že mise umocní „sílu NATO v obraně našeho území“ a zajištění bezpečnosti Arktidy.
|
Grónsko je klíč k Arktidě. Partie o největší ostrov světa bude pokračovat
„Jestliže bude cvičení Arctic Endurance pod vedením Dánska integrováno do aliančního cvičení Arctic Sentry, výrazně posílí severní křídlo NATO i Dánské království,“ uvedl šéf dánských ozbrojených sil Michael Wiggers Hyldgaard. Cílem je podle něj demonstrovat odstrašující schopnost aliance v oblasti.
Podle agentury AP bude Arctic Sentry zprvu označením pro národní vojenská cvičení, jako jsou dánské Arctic Endurance či norské Nordic Response, dříve známé pod názvem Cold Response. Mise Arctic Sentry podle agentury nezahrnuje trvalé ani dlouhodobé nasazení vojsk v regionu pod hlavičkou NATO. Misi budou koordinovat Velitelství spojeneckých sil NATO v Norfolku (JFC Norfolk) v americké Virginii, které je odpovědné za severní křídlo.