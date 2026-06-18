Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

USA přehodnotí svou přítomnost v Evropě, Hegseth chce „návrat“ k tvrdé alianci

Autor: ,
  10:22aktualizováno  10:44
Severoatlantická aliance se musí vrátit ke svým kořenům jako tvrdá vojenská aliance a Spojené státy budou otevřeně upozorňovat na země, které stále neplní své závazky. V sídle NATO to řekl americký ministr obrany Pete Hegseth. Oznámil rozsáhlé přezkoumání přítomnosti amerických vojsk v Evropě, součástí procesu bude šestiměsíční hodnotící období. Generální tajemník Aliance Mark Rutte zároveň uvedl, že omezení příspěvku USA do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě.

„NATO 3.0 znamená uznání reality po skončení studené války: Aliance se musí vrátit ke své podstatě jako jednoznačně vojenské aliance disponující skutečnými vojenskými schopnostmi, schopné odstrašovat protivníky zde v Evropě a převzít hlavní odpovědnost za konvenční obranu evropského kontinentu,“ míní Hegseth.

Ocenil, že v tomto směru hrají spojenci vedoucí roli a že řada zemí své úsilí zvyšuje. „Na summitu v Haagu se přijalo mnoho závazků a řada států je už plní. Některé však musejí udělat víc. A my o tom budeme mluvit otevřeně, jak v soukromí, tak veřejně. Myslím, že je důležité, aby si přátelé dokázali říkat pravdu a navzájem se motivovali k většímu úsilí,“ dodal americký ministr obrany.

Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. července 2026)
Americký ministr obrany Pete Hegseth (18. července 2026)
Generální tajemník NATO Mark Rutte a americký ministr obrany Pete Hegseth (18. července 2026)
Generální tajemník NATO Mark Rutte (18. června 2026)
12 fotografií

Světová média v uplynulých dnech informovala, že Spojené státy přehodnocují vojenskou přítomnost v Evropě. Už delší dobu se očekávalo, že ji Američané omezí s ohledem na Trumpův požadavek, aby evropští členové převzali větší roli při obraně kontinentu.

Rutte řekl, že omezení amerického příspěvku do krizových sil NATO vstoupilo v platnost okamžitě. Dodal, že ostatní spojenci už zvyšují své příspěvky, aby zaplnili mezery vzniklé po kroku USA.

„Model sil NATO je především plánovacím nástrojem. Spojené státy uvedly, a věděli jsme, že to přijde, že musí současně působit v několika strategických oblastech a nemohou své zdroje rozptylovat příliš široce. Proto už dříve oznámily, že budou muset svůj příspěvek do modelu sil NATO poněkud snížit,“ řekl Rutte.

„Je to papírový tygr a Putin to ví taky.“ Trump silně zvažuje stažení z NATO

Čtvrteční jednání ministrů obrany NATO bude podle Rutteho o plnění cílů. Severoatlantická země plní své závazky v oblasti obranných výdajů, rozvoje obranného průmyslu i podpory Ukrajiny, dodal. Oznámil rovněž, že odpolední schůzky o Ukrajině se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Rutte už ve středu na tiskové konferenci uvedl, že celkově obranné výdaje spojenců rekordně narostly, zároveň ale potvrdil, že Česko, Albánie a Slovinsko loni nesplnily závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).

Český premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) řekl, že Česko nejspíš letos nesplní závazek vydat na obranu 2 procenta HDP. Má však podle něj výhodu v tom, že je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry.

Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO, letos na něm „tvrdě“ pracuje, řekl Rutte

„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu,“ řekl Babiš v rozhovoru s FT. Zároveň dodal, že závazek, na kterém se NATO shodlo v roce 2014, se bude Česko snažit splnit, ale že vláda se potýká s rozpočtovým schodkem způsobeným nadměrnými výdaji předchozí vlády Petra Fialy.

Praha je podle Babiše rovněž odhodlaná splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Na něm se shodli lídři s Trumpem loni na summitu v Haagu.

Vstoupit do diskuse (100 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností

Premium
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...

18. června 2026,  aktualizováno  11:51

Poláci zatkli podezřelého z vraždy karikaturisty, který zesměšňoval Putina

Polská policie dopadla podezřelého z vraždy ruského exilového karikaturisty...

Polské bezpečnostní složky ve čtvrtek zatkly muže podezřelého z vraždy ruského karikaturisty Semjona Skrepeckého. Podle policie má gruzínský pas, ale ve skutečnosti to je Rus. Spekuluje se, že...

18. června 2026  11:48

Požár v hale čokoládoven napáchal škodu za 65 milionů, zničil uskladněné potraviny

Hasiči zasahují u požáru v průmyslovém areálu v Olomouci, kde došlo k zahoření...

Škodu ve výši 65 milionů korun způsobil požár, který ve středu zasáhl skladovací halu v jedné z olomouckých firem. Oheň se podařilo hasičům rychle zlikvidovat, následný silný kouř však znehodnotil...

18. června 2026  8:49,  aktualizováno  11:48

Zemřela Daveigh Chase, prokletá holčička z kazety v hororu Kruh. Bylo jí jen 35 let

Daveigh Chase ve filmu Kruh z roku 2002

V úterý zemřela pětatřicetiletá herečka Daveigh Chase. Proslavila jako původní dabérka postavy Lilo z animáku Lilo & Stitch a taktéž jako malá holčička z prokleté kazety ve slavném hororu Kruh....

18. června 2026  11:44

Na dálnici D11 se srazila dvě nákladní auta, provoz v obou směrech stojí

Nehoda dvou nákladních aut u Chýště na D11 (18. června 2026)

Dálnici D11 uzavřela v obou směrech nehoda dvou nákladních automobilů na 70. kilometru u Nového Města. Jeden z vozů, který převážel písek, skončil na boku. Policie odklání dopravu na objízdné trasy.

18. června 2026  8:56,  aktualizováno  11:34

Zloděj chtěl ukrást ženě batoh, když ho nedala, udeřil ji. Policie hledá svědky

Kriminalisté pátrají po útočníkovi z metra B, mezi Florencí a Křižíkovou napadl...

Policie hledá muže, který se během jízdy metrem pokusil ukrást batoh pětašedesátileté ženě. Když své zavazadlo nepustila, fyzicky jí napadl. Incident se odehrál ve středu 10. června mezi stanicemi...

18. června 2026  11:28

Obavy zůstávají, je tam spousta otazníků, vzkázaly odbory po jednání s Barthou

Tünde Bartha (21. května 2026)

Některé otázky k přesunu protidrogové agendy na ministerstvo zdravotnictví zůstávají dál nevyjasněné. Po jednání s vedením ministerstva a šéfkou Úřadu vlády Tünde Barthou to řekli vedoucí Národního...

18. června 2026  11:23

O víkendu udeří tropy. Teploty vyšplhají až na 36 stupňů, dorazí i silné bouřky

První koupající na jezeře Milada u Chabařovic. (23.5.2026)

S koncem pracovního týdne přichází do Česka tropické teploty, odborníci před nimi vydali výstrahu. Nejteplejším dnem bude podle meteorologa Filipa Smoly z Českého hydrometeorologického úřadu (ČHMÚ)...

18. června 2026  11:22

Evropský parlament schválil návrh, který usnadní deportace nelegálních migrantů

ilustrační snímek

Poslanci Evropského parlamentu ve středu schválili nové unijní předpisy, které mají zjednodušit navracení občanů třetích zemí pobývajících v EU nelegálně. Návrh, na němž se začátkem tohoto měsíce...

17. června 2026  13:22,  aktualizováno  18. 6. 11:05

Náhodnou oběť dupáním znetvořil. Mladíka z Šumperska navrhli obžalovat z vraždy

ilustrační snímek

Kriminalisté navrhli obžalovat mladíka z loňské vraždy v Zábřehu na Šumpersku. Tehdy patnáctiletý chlapec tam podle spisu surově ukopal staršího muže z ubytovny. Z vyšetřování vyplynulo, že šlo o...

18. června 2026  11:03

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nová ombudsmanka Kostolanská se chce věnovat i digitálnímu vyloučení

Kandidátka na funkci veřejného ochránce práv Eva Kostolanská při jednání v...

Po Stanislavu Křečkovi se novou veřejnou ochránkyní práv na šest let ve čtvrtek stane složením slibu do rukou předsedy Sněmovny Tomia Okamury sedmdesátiletá Eva Kostolanská. Ombudsman může podle...

18. června 2026  11:03

Pavel přijme Rakušana. Šéf STAN ho požádal o schůzku

Tisková konference poslaneckého klubu Starostové a nezávislí. Na snímku Vít...

Prezident Petr Pavel půl hodiny po poledni na Pražském hradě přijme předsedu hnutí STAN, exministra vnitra Víta Rakušana. Schůzka se uskuteční na Rakušanovu žádost. Pavel už na konci května přijal...

18. června 2026  10:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.