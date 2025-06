Rusko je největší hrozbou, míní Rutte. Potvrdil pět procent HDP na obranu

Dvoudenní summit začíná v úterý slavnostní večeří, kterou bude hostit nizozemský královský pár Willem-Alexander a Máxima. Z USA přiletí prezident Donald Trump, Česko bude zastupovat prezident Petr Pavel. Některých akcí se zúčastní i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Alianční lídři se podle Rutteho shodují, že je potřeba posílit kolektivní obranu tak, aby bylo NATO silnější, spravedlivější a akceschopnější.

Ministři obrany aliančních zemí začátkem června v přípravě na summit podpořili nové závazky, kterými chtějí přispět k lepší obranyschopnosti aliance. K dosažení těchto cílů je ale potřeba více peněz.

Proto Rutte navrhl zvýšit cíl výdajů na obranu na pět procent HDP, a to tak, že 3,5 procenta by mělo být určeno na armádu a 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností, například na infrastrukturu, kyberbezpečnost či budování zdravotnických zařízení. Pětiprocentní výdaje na obranu žádá dlouhodobě také prezident Trump.

„Pětiprocentní cíl je historický, ambiciózní a zásadní pro zajištění naší bezpečné budoucnosti,“ řekl Rutte v pondělí. Konkrétní plány, do čeho budou spojenci investovat, jsou podle něj tajné, několik příkladů ale zmínil.

„Pětinásobné zvýšení kapacit protivzdušné obrany, protože každý den vidíme ruský teror z nebe nad Ukrajinou a musíme být schopni se před takovými útoky bránit,“ dodal s tím, že dále půjde o obrovské navýšení počtu tanků a obrněných vozidel a rovněž i miliony kusů munice.

Summit podle něj vyjádří i pokračující podporu Ukrajině, která se už více než tři roky brání ruské invazi. „Všichni chceme mír pro ukrajinský lid, chceme, aby válka skončila,“ prohlásil Rutte. „Nyní musíme zajistit, aby Ukrajina měla všechno, co potřebuje, aby se mohla bránit,“ dodal.

Německo masivně zvýší výdaje na obranu

Agentura DPA s odvoláním na zdroje v německé vládě v pondělí uvedla, že Německo plánuje do roku 2029 postupně zvýšit výdaje na obranu na 3,5 procenta HDP. Už letos by obranné výdaje měly dosáhnout 2,4 procenta HDP. Ministr financí Lars Klingbeil hodlá v úterý představit rozpočet na letošní rok a základní body rozpočtu na rok 2026.

Německé výdaje na obranu by podle zdrojů obeznámených s návrhem rozpočtu na letošní rok měly vzrůst v příštích čtyřech letech z 95 miliard eur (2,4 bilionu Kč) až na 162 miliard eur (čtyři biliony korun).

Německá vláda, v jejímž čele od počátku května stojí konzervativec Friedrich Merz, hodlá do obrany výrazně investovat. V květnu Merz prohlásil, že jeho vláda vynaloží všechny nutné finanční prostředky, aby z německého bundeswehru vytvořila nejsilnější konvenční armádu v Evropě.

Zástupci zemí NATO se v roce 2014 dohodli, že vojenské rozpočty budou postupně zvyšovat tak, aby nejpozději do roku 2024 dosáhly dvou procent HDP. Německu se to – podobně jako Česku – loni podařilo. Bylo to ale jen díky zvláštnímu zbrojnímu fondu o objemu 100 miliard eur (2,5 bilionu Kč), který bývalý kancléř Olaf Scholz vytvořil po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.