Je to nestydaté a urážlivé. Trump sepsul Macrona kvůli kritice NATO

12:34 , aktualizováno 12:34

Americký prezident Donald Trump označil vyjádření francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že NATO se nachází ve stavu mozkové smrti, za „velice urážlivé“. Uvedl to v úterý před dvoudenním summitem Severoatlantické aliance v Londýně. Trump též opět zkritizoval Německo za to, že do poklady NATO neodvádí „spravedlivý podíl“.