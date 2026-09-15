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Stíhačky NATO sestřelily dron nad Litvou. Nejspíš přiletěl z Běloruska

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  6:30
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Stíhačky NATO v noci sestřelily dron, který narušil vzdušný prostor Litvy. Prezident Gitanas Nausėda poděkoval spojencům za rychlou reakci, původ bezpilotního letounu ale úřady zatím neupřesnily. Podle litevských médií mohl stroj přiletět z Běloruska a směřovat na západ. Incident způsobil také mírné zpoždění několika civilních letů.

„Dron, který právě vletěl do litevského vzdušného prostoru, byl zničen stíhačkami NATO. Děkuji spojencům za jejich rychlou reakci. Vzhledem k tomu, že Rusko zesiluje svou agresi proti Ukrajině, je taková pohotovost klíčová pro náš region. Společně s našimi spojenci v NATO bude Litva bránit svůj vzdušný prostor,“ napsal prezident Nauséda na sociální síti.

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Dříve o sestřelení dronu stíhačkou NATO informovala agentura Reuters s odvoláním na místní úřady. Další podrobnosti neuvedla. Dříve napsala, že stíhačky NATO byly vyslány do vzduchu kvůli možnému výskytu dronu poblíž litevského hlavního města Vilniusu. Dron byl podle litevské stanice LRT zničen v okolí Kaunasu, druhého největšího litevského města.

Podobné zásahy jsou poměrně časté. V neděli úřady načas přerušily provoz letiště ve Vilniusu a ze základny Šilauliai na severu země vzlétla stíhačka NATO v reakci na možné narušení vzdušného prostoru cizím dronem. Letecký poplach byl posléze ukončen. Maraton, který se ve stejné době konal v litevském hlavním městě, nebyl přerušen, uvedli organizátoři.

V Litvě jsou v rámci mise NATO na ochranu vzdušného prostoru Pobaltí aktuálně nasazeny italské stíhačky. Země na východním křídle NATO již dříve zaznamenaly případy, kdy do jejich vzdušného prostoru pronikly drony. Tyto incidenty souvisejí s válkou, kterou rozpoutala invaze ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022, poznamenal Reuters.

Italská stíhačka Eurofighter Typhoon ze základny Šilauliai minulý měsíc sestřelila dron, který vletěl do vzdušného prostoru Lotyšska, připomněl server Delfi. Dron byl ukrajinského původu, uvedly dříve lotyšské ozbrojené síly. Stroj vletěl do pobaltské země z Běloruska, s největší pravděpodobností v důsledku ruského rušení, dodaly.

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Sestřelení dronu označil lotyšský premiér Andris Kulbergs za potvrzení, že vzdušný prostor pobaltské země je chráněn, mluvčí NATO pak za známku připravenosti a schopnosti aliance čelit hrozbám, aby ochránila území a obyvatele členských států. Ukrajina během inkriminované noci podnikla nálet na ruský přístav Usť-Luga.

Ukrajinské vojenské drony se při náletech na Rusko letos několikrát zatoulaly do vzdušného prostoru pobaltských zemí. Evropští představitelé podezírají, že Rusko úmyslně odklání tyto ukrajinské drony, vyslané k útokům na průmyslová zařízení a ropné terminály u Petrohradu ve Finském zálivu Baltského moře.

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