Začne NATO sestřelovat ruská letadla? Turci to udělali a dali Putinovi tvrdou lekci

Udělejme si výlet deset let do minulosti. Rusové právě přispěchali na pomoc Bašáru Asadovi a začali tvrdě bombardovat pozice syrských povstalců, kteří ještě před několika měsíci dotírali na mocenská centra alávitského režimu na pobřeží.
Koncem listopadu 2015 ale posádka ruského bitevníku Su-24 udělala osudovou chybu. Na severu Sýrie vstoupila na sedmnáct sekund do vzdušného prostoru Turecka, na opakované výzvy ke změně kurzu nereagovala. Ankara neváhala, turecká stíhačka F-16 vzápětí ruský stroj poslala k zemi. Pilota ještě na padáku zastřelili povstalci, navigátor se zachránil.
„Můžou země NATO sestřelovat ruské letouny? Ano, můžou. Precedenty tu jsou, například s Tureckem. Budou tedy sestřelovat ruské letouny? Pouze pokud to pro ně bude výhodné a budou si jisté, že jim za to nic nehrozí.“