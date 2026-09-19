Na síti X to v sobotu oznámil Giuseppe Cavo Dragone, jenž tuto pozici zastává nyní. Doplnil, že ho Breuer nahradí příští rok v červenci. V letech 2015 až 2018 tento post zastával současný český prezident Petr Pavel.
„Vaše operační úsudky, hluboká znalost této aliance i (zkušenosti z) vedení německých ozbrojených sil budou pro NATO přínosem,“ uvedl Cavo Dragone na adresu Breuera, který nyní působí jako generální inspektor bundeswehru, tedy nejvýše postavený vojenský činitel německé armády.
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Budoucího šéfa vojenského výboru NATO dnes zvolili nejvýše postavení vojenští činitelé členských zemí aliance v Kodani. Podle dřívějších informací bruselského serveru Euractiv vybírali mezi ním a kanadskou generálkou Jennie Carignanovou.
Předseda vojenského výboru je nejvýše postaveným vojenským představitelem NATO, působí mimo jiné jako hlavní vojenský poradce politického šéfa aliance – generálního tajemníka, kterým je v současné době Mark Rutte. Šéf výboru je důležitým spojovacím článkem mezi politickou a vojenskou úrovní NATO.
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Jednašedesátiletý Breuer nastoupí do funkce v době, kdy aliance prožívá bouřlivé období, protože americký prezident Donald Trump požaduje, aby evropské země, po desetiletích amerického vedení, převzaly hlavní zodpovědnost za obranu Evropy.
Breuer vstoupil do německé armády v roce 1984, tedy ještě v době studené války, kdy sloužil v jednotce protivzdušné obrany. V roce 2014 působil v rámci mezinárodních sil NATO v afghánském Kábulu.
Někdejší německý kancléř Olaf Scholz si ho později podle Reuters vybral do čela krizového výboru, který pomáhal řídit německou reakci na pandemii nemoci covid-19.