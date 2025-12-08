Evropa má větší síly než USA. Na Rusko jí chybí jen sebevědomí, vzkazuje generál

Pozitivně o vojenském potenciálu Evropy hovořil minulý týden bývalý zástupce náčelníka generálního štábu NATO, francouzský generál Michel Yakovleff. Ten upozornil, že Evropa není slabá, ale slabá je spíše její sebedůvěra.
„Bez Američanů nedokážeme vést válku americkým způsobem. Ale bránit naše země, naše děti? To bychom zvládli,“ uvedl v pořadu francouzské televizní stanice LCI generál. „Ano, máme na to prostředky a stále disponujeme potřebnou průmyslovou základnou,“ dodal.
|
Německo má plán pro střet s Ruskem. Řeší přesun 800 tisíc vojáků NATO na východ
Na základě svých dlouholetých zkušeností upozorňuje, že evropské námořnictvo má dohromady více fregat než americké, a Evropa disponuje také dvojnásobným počtem tanků, dělostřeleckých systémů a stíhacích letounů oproti Spojeným státům.
Jeho hlavní poselství je jednoznačné: evropský průmyslový a materiální potenciál je pro vlastní obranu už teď vlastně dostatečně robustní. Tím, co chybí, je spíše vědomí vlastní síly a odvaha ji využít, uzavřel.
Jak upozorňuje web Politico, vzhledem k tomu, že americká administrativa stále více přebírá roli nespolehlivého prostředníka, místo aby se chovala jako věrný spojenec, nachází se Evropa v ošemetné situaci. Evropské velmoci – Německo, Francie a Velká Británie – se snaží čelit této chladné realitě společně.
Pokud má Evropa přežít budoucí útok Ruska musí se její velcí hráči chovat způsobem, jakým se dosud nechovali. Musí být jednotní, dodává komentář.
|
O 400 procent. Šéf NATO vyzve kvůli Rusku k obřímu navýšení protivzdušné obrany
A aby měla Evropa i dobré vyhlídky do budoucna, země Evropské unie konečně schválily svůj vůbec první Evropský program obranného průmyslu (EDIP), který je prezentován jako zásadní průlom v dlouhotrvající diskuzi. EDIP představuje první razantní krok v obranné politice unie.
Součástí strategie jsou rámcové prostředky v hodnotě 1,5 miliardy eur (37 miliard Kč), jejichž cílem je posílit společné nákupy, spolufinancovat novou výrobu a přiblížit Evropu k suverénnějším dodavatelským řetězcům v oblasti obrany.
„Program umožňuje investovat do ukrajinského průmyslu a podporovat jeho zapojení do evropské obranné technologické a průmyslové základny,“ zdůraznil evropský komisař pro obranu a vesmír Andrius Kubilius.
|
Rusko a Čína zesilují špionáž v Arktidě. Kanada apeluje na NATO a zbrojí
Generální tajemník NATO Mark Rutte nedávno prohlásil, že Evropa „zvrátila“ ruskou převahu ve výrobě munice. To je vítaná zpráva, ale zdaleka nestačí, konstatuje web Euractiv. Posun Ruska k válečné ekonomice mu dal schopnost vyrábět munici tempem, kterému Západ nemůže bez strukturálních reforem konkurovat. V loňském roce Moskva vyráběla během několika měsíců to, co NATO s obtížemi vyprodukovalo za rok. Evropa sice tuto mezeru začala zmenšovat, ale jen tak tak.
Evropské obranné rozpočty se konečně zvýšily, ale obranné výkony nikoli. Peníze už nejsou omezením. Čas je, pokračuje Euractiv. Výzvou pro Evropu je nyní proměnit svá politická rozhodnutí – zvyšování rozpočtu, solidaritu s Ukrajinou, uznání strategické zranitelnosti – ve skutečnou munici: granáty, stíhací letouny, drony, systémy protivzdušné obrany a průmyslové kapacity, které vydrží dlouhou válku.
Aby EDIP uspěl, musí spustit tři změny, kterým Evropa po celá desetiletí odolávala. Zaprvé Evropa musí nakupovat společně. Zadruhé Evropa musí odměňovat rychlost, ne dokonalost. Zatřetí Evropa musí s průmyslovou kapacitou zacházet předvídatelně, aby se zbrojní průmysl přizpůsobil na mnoho let dopředu.