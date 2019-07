NATO omylem vyzradilo, v kterých zemích a na jakých základnách má atomovky

19:33 , aktualizováno 19:33

Dokument, který na internetu uvedl, co neměl, je už zase stažen. Ale už je to venku: pět zemí, šest základen, na nich asi 150 atomových bomb NATO. Naštěstí už to stejně všichni dávno věděli. Ale i tak: za studené války by se kvůli tomu skoro zavíralo.