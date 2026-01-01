V severním Norsku a částečně i Finsku probíhá od 9. do 19. března rozsáhlé cvičení NATO s názvem Cold Response 2026 (Studená odpověď). Arktická operace, zaměřená na obranu severního křídla aliance a spolupráci spojenců v extrémních podmínkách, spojila více než 32 tisíc vojáků ze 14 zemí, kteří testují schopnost společně reagovat na případnou krizi v regionu.
Autor: Velitelství spojeneckých speciálních operací NATO
Arktické manévry nejsou jen přehlídkou techniky a počtů. V severním prostoru NATO se v posledních letech mění samotný význam vojenských cvičení.
Už nejde pouze o to, zda jednotky obstojí ve sněhu, mrazu a horském terénu, ale také o to, zda dokážou rychle fungovat jako jeden celek v regionu, který se z okraje mapy proměnil v jednu z nejcitlivějších částí Evropy.
Norské ozbrojené síly proto letošní Cold Response staví jako klíčovou zkoušku obrany severního křídla aliance a zároveň jako signál, že spojenci berou vysoký sever jako prostor, který je nutné umět ubránit v plné šíři.
Rozsah operace tomu odpovídá. Do výcviku je zapojeno 32 500 účastníků, z toho 25 000 v Norsku a 7 500 ve Finsku.
Nejde přitom jen o pozemní přesuny. Na norském území cvičí část sil na pevnině, zatímco další působí na moři a ve vzduchu.
Záměr je zřejmý: simulovat konflikt, v němž se jednotlivé složky neoddělují, ale musí působit současně a navzájem se podporovat.
Vedle Norska a Finska se zapojily také Spojené státy, Británie, Německo, Nizozemsko, Francie, Itálie, Kanada, Španělsko, Turecko, Švédsko, Dánsko, Belgie a alianční struktury NATO.
Právě propojení více domén je jedním z hlavních motivů letošního ročníku. Norská armáda mluví o koordinaci účinků na zemi, na moři, ve vzduchu, v kyberprostoru i ve vesmíru.
To zní abstraktně, ve skutečnosti však jde o velmi konkrétní schopnost: aby průzkum, přesuny, zásobování, velení i ochrana jednotek fungovaly v jediném operačním rytmu.
V prostředí severního Norska, kde krátké vzdálenosti na mapě často znamenají náročné přesuny přes fjordy, horská sedla a oblasti se slabší infrastrukturou, je právě sladění jednotlivých složek rozhodující.
Letošní Cold Response je zároveň cvičením nové severoevropské reality uvnitř NATO. Začlenění Finska a Švédska totiž výrazně změnilo geografii aliance.
To, co dříve tvořilo oddělené bezpečnostní prostory, se nyní spojuje do souvislého severního pásu.
Norsko už není vzdálenou výspou na okraji aliance, ale jedním z uzlů širšího severského obranného systému. Právě proto mají v manévrech velkou váhu přeshraniční trasy, společné plánování i schopnost přesouvat síly mezi Atlantikem a finským prostorem.
Norská armáda uvádí, že cvičení má posílit interoperabilitu a podpořit integraci Finska a Švédska do aliančního rámce.
Vedle ostrého výcviku v terénu běží také rozsáhlá simulovaná část, do níž jsou zapojeny ještě větší virtuální síly, než kolik jich fyzicky působí na místě.
Smyslem je zatížit velitelství a rozhodovací procesy tak, aby se netestovala jen odolnost vojáků a techniky, ale i schopnost strategického a operačního řízení v komplikované krizové situaci.
Jinými slovy: nestačí, že jednotky dorazí do prostoru a splní úkol; důležité je i to, zda vedení cvičení zvládne včas vyhodnocovat informace, měnit priority a koordinovat spojence v prostředí, kde se tlak na rozhodování násobí každou hodinou.
Zvláštní pozornost letos poutá důraz na takzvanou celospolečenskou obranu. Norsko označilo rok 2026 za rok „totální obrany“, tedy modelu, v němž se obrana státu neopírá jen o armádu, ale i o veřejné instituce, dopravu, zdravotnictví, samosprávy a soukromý sektor.
Tento přístup odpovídá proměně moderních konfliktů: fronta už není jen místo, kde se střetnou vojáci, ale také prostor, který okamžitě vytváří tlak na nemocnice, železnice, přístavy, sklady, komunikační sítě i civilní správu.
Právě civilně-vojenská spolupráce patří letos k nejvýraznějším tématům celého cvičení.
Silný obraz této proměny nabídlo cvičení v Narviku. Na tamním pobřeží se nacvičoval příjem raněných, kteří byli v modelové situaci převáženi z Finska přes Švédsko do Norska, kde měli projít tříděním a následně zamířit do nemocnic.
Pro Norsko je navíc podobný výcvik dlouhodobě strategickou záležitostí. Místní klima, horský terén, fjordy i omezená infrastruktura vytvářejí podmínky, které jsou pro řadu spojeneckých armád těžko nahraditelné.
