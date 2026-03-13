Led, sníh a logistika války. Podívejte se, jak si vojáci NATO zkouší obranu severu
Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň
Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...
Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce
O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...
Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě
V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...
Majitel domu určeného k demolici vylezl na střechu, odmítal slézt deset hodin
Situace kolem domu v Dobšicích na Znojemsku, který úřady nařídily zbourat, se vyhrotila. Jeho majitel vylezl na střechu domu, kde strávil deset hodin. Na místě byli policisté, kteří s ním...
Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř
Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...
Aby nadání nestálo život. Chytré děti trpí jinak, jejich stres odhalí virtuální realita
Docházejí teprve na základní školu a už je tíží celosvětové problémy. Bojí se srážky Země s vesmírným tělesem nebo klimatické změny. Nadání u dětí může znamenat výrazné psychické problémy, s nimiž...
Lesní požáry na Moravě zaměstnaly stovky hasičů
Sobotní odpoledne přineslo dva rozsáhlé lesní požáry na východě Moravy a ve Slezsku. U Návsí na Frýdecko-Místecku zasáhly plameny desítky hektarů, u Rajnochovic na Kroměřížsku oheň kvůli větru rychle...
Český lev se blíží, hosté přichází. Uspěje Franz, Sbormistr či Karavan?
Sošky Českých lvů pro nejzdařilejší filmové i televizní počiny již trpělivě čekají na své nové majitele, zatímco se Kongresové centrum Praha plní hosty. O vítězích se rozhodne za pár desítek minut,...
Devatenáctiletý Čech se vážně zranil na ledovci v Tyrolsku, spadl z pěti metrů
Devatenáctiletý Čech se v sobotu vážně zranil při lyžování na Kaunertalském ledovci v rakouské spolkové zemi Tyrolsko. Do nemocnice ho musel se zraněním hlavy a páteře přepravit vrtulník, uvedla...
Kubánci zaútočili na sídlo komunistů. Protesty kvůli výpadkům proudu sílí
Protivládní demonstranti v sobotu napadli kancelář komunistické strany v kubánském městě Morón, které leží několik stovek kilometrů od metropole Havany. Demonstrace proti výpadkům v dodávkách proudu...
Zápis do školek začíná. Místo či peníze dostane každý, dítě k zápisu nemusí
Rodiče, kteří mají tříleté a starší dítě, čekají zápisy do mateřských škol. Startují už v neděli a trvat budou do 15. dubna. Každá školka si ve spolupráci se zřizovatelem – nejčastěji obcí – určuje...
Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu
Rotace planety Země se za uplynulé miliony let skoro nikdy nezpomalila tak, jako v posledních desetiletích. Vyplývá to ze studie vědců působících v Rakousku a Švýcarsku. Ti v tom vidí potvrzení, že...
Zbídačená Kuba přichází o zdroj příjmů. Její lékaře poslali pryč z další země
Kuba přichází o jeden ze svých významných zdrojů zahraničních příjmů – své lékařské mise v zahraničí. Tento týden oznámila ukončení mise kubánských lékařů Guyana, předtím tak učinily i Jamajka nebo...
Máma se nevzdá. Dana bojuje s nádorem mozku, na léčbu potřebuje miliony
Třiapadesátileté Daně z jižních Čech se loni otočil svět naruby. Rychle se jí začal zhoršovat zrak a přestala rozpoznávat známé tváře. Pak přišla krutá diagnóza - glioblastom IV. stupně. Po úspěšné...
Unijní státy prodloužily protiruské sankce, dvě jména ze seznamu zmizela
Členské státy EU v sobotu schválily prodloužení sankcí uvalených na ruské a běloruské občany a firmy kvůli narušování územní celistvosti Ukrajiny. Potvrdily to diplomatické zdroje. Prodloužení o...
Na Vyškovsku hořel rodinný dům. Požár zhoršil vítr, škoda jde do milionů
Škodu několik milionů korun způsobil podle prvních odhadů vyšetřovatele sobotní požár garáže rodinného domu ve Zbýšově na Vyškovsku. Zřejmě kvůli silnému větru se oheň rozšířil i na střechu domu,...
Nákupní centra v USA zažívají renesanci. Zájem přišel od nečekané cílové skupiny
Generace Z je první skupinou, která vyrostla v ryze digitálním prostředí. I přesto, nebo právě proto její zástupci přicházejí na chuť staromódní americké zábavě: nakupování v obchodních centrech....