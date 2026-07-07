Protivzdušnou obranu potřebuje podle Zelenského posílit rovněž Ukrajina. Partnery ze Severoatlantické aliance proto ve svém projevu požádal o další pomoc.
„Jsme schopni všechno udělat sami, ale pokud jde o protivzdušnou obranu, potřebujeme odhodlání našich partnerů,“ uvedl Zelenskyj na Fóru obranného průmyslu, které se v Ankaře koná na okraj summitu NATO.
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Ve své řeči ukrajinský prezident rovněž poděkoval spojencům, kteří podporují členství Ukrajiny v Severoatlantické alianci.
Následně se z pódia přišel pozdravit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, který seděl hned v první řadě společně s předsedkyní Evropské komise Ursulou von der Leyenovou. Hned vedle nich seděl i premiér Andrej Babiš, s nímž si Zelenskyj rovněž podal ruku.