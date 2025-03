Rusové nemyslí jako my, požerou i vás. Vanceův bratranec burcuje americké vůdce

Nate Vance v rozhovoru se stanicí CNN uvedl, že jeho bojová účast ve válce na Ukrajině mu dala „jedinečnou perspektivu“, kterou většina Američanů postrádá. Poukázal, že mezi Američany, Ukrajinci a Rusy existují kulturní rozdíly. „Pokud se snažíte jednat s Rusy americkou optikou, vymstí se vám to. Nemyslí tak, jako myslíme my,“ řekl s tím, že má na mysli ruskou politickou třídu.

„Osobně jsem viděl je zabíjet vlastní vojáky a to v tolika případech, že to nebyl jen ojedinělý incident. Stávalo se to tak často, že to můžete považovat za politiku uplatňovanou při ústupu vojáků,“ pokračoval bratranec současného viceprezidenta, podle něhož Rusové v zásadě „požírají“ vlastní lidi.

„Takže nebudou váhat ani u amerického prezidenta nebo viceprezidenta. Nezajímá je, co si myslíme. Nejsou to naši spojenci a nikdy nebudou, přinejmenším po dobu jedné generace,“ dodává Vance.

Budeme čelit poučenému Rusku, varuje Vance

Varuje, že pokud USA přestanou se sankcemi vůči Rusku, Moskva to využije k dalšímu, významnému posílení svého vojensko-průmyslového komplexu. „Imperialistické, agresivní, modernizované, militaristické Rusko, které se poučilo z moderního boje, je problematické pro naši budoucnost.“

Podle Vance Rusko začne rozvíjet své vojenské kapacity, jen co začne platit možný mír. Varuje, že Rusové znovu zaútočí a tentokrát budou větší hrozbou než dnes, protože jsou ve svém nejslabším momentu.

Vance se pokusil svého bratrance kontaktovat. Netuší, zda zprávu obdržel. Dodává, že na Ukrajině už byl nějaký čas a viceprezident se s ním nikdy nespojil. Přijde mu „zvláštní“, že bratranec se od něj nesnažil získat informace, které by mohly americké administrativě v rozhodování o Ukrajině pomoci.

Sedmačtyřicetiletý bývalý mariňák a řadový pracovník ropné společnosti v texaském San Antoniu se tři měsíce po vypuknutí ruské invaze se dostal do Lvova, kde pomáhal hlavně s lékařstvím a logistikou. Následně se přidal k dobrovolnickému praporu přezdívanému Da Vinciho vlci. Bojoval na Donbasu, zúčastnil se bojů v Bachmutu, Kupjansku, Avdijivce a Pokrovsku.

Letos v lednu se vrátil do USA. Ač se politicky řadí k republikánům, sám přiznává, že řada jeho soukmenovců má k ukrajinskému tématu odlišné postoje než on. Jeho matka ukrajinskému prezidentovi Volodomyrovi Zelenskému nevěří.

V rozhovoru pro francouzský deník Le Figaro uvedl, že americký prezident Donald Trump a jeho viceprezident dělají z Američanů „užitečné idioty“ pro ruského prezidenta Vladimira Putina. Uvedl, že jej zklamal způsob, jakým J. D. Vance jednal se Zelenským v Bílém domě. Viceprezident ukrajinskému prezidentovi vytkl, že je nevděčný a dostatečně nepoděkoval za americkou podporu. Řekl mu též, je v pozici, kdy nemá trumfy v rukávu.