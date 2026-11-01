Násilné střety se kromě Frankfurtu nad Mohanem odehrály také v Berlíně, Hamburku nebo Kolíně nad Rýnem. Německé úřady podle BBC evidují 18 tisíc demonstrantů, což je přibližně polovina původních odhadů.
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Právě ve Frankfurtu uzavřely v sobotu večer pořádkové jednotky rozsáhlou část hlavní nákupní ulice. Tamní policie následně oznámila, že v centru města dochází k násilným nepokojům, a informovala o nasazení speciálních jednotek.
Podle policie výtržníci rozbili výlohy několika obchodů a ukradli z nich zboží. Vniknout se jim podařilo také do prodejny se zbraněmi. Dvě z nich policie později zajistila u jednoho z demonstrantů.
Někteří protestující házeli na pracovníky záchranných složek zápalné lahve a pyrotechniku. Pořádkové jednotky proto k jejich rozehnání nasadily vodní děla.
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K situaci se následně vyjádřili také zástupci německých úřadů. Ministr vnitra spolkové země Hesensko Roman Poseck, do jejíž působnosti Frankfurt nad Mohanem spadá, uvedl, že se do demonstrace ve městě infiltrovalo přibližně sto identifikovaných levicových extremistů. Zároveň označil za ostudné, jak skončila původně poklidná demonstrace.
„Všichni máme v paměti ty záběry z Francie – rabování, zapalování domů a policejních vozidel i útoky na policisty… Francie v tomto ohledu nesmí být dávána za vzor,“ řekl Poseck.
Zabránění násilnostem v rozsahu, jaký zažívá zejména Paříž, ocenil také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Zároveň vyzval k přísným trestům pro výtržníky a rabující. Podle policie se protesty podařilo uklidnit v noci na neděli.
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Původně pokojné sobotní protesty přerostly v nepokoje také v německém hlavním městě. Zranění tam utrpělo 27 policistů a policie zadržela 56 lidí. K útokům na bezpečnostní složky došlo také v Hamburku, kde policie zatkla přibližně 120 výtržníků, kteří odpalovali pyrotechniku a zapalovali barikády.
Střetům se nevyhnul ani Kolín nad Rýnem. „Je hluboce zarmucující, že se mezi mladé lidi, kteří chtěli pokojně demonstrovat za svou budoucnost, infiltrovali extremisté, kteří myslí pouze na násilí,“ uvedl tamní policejní šéf Johannes Hermanns.
Demonstrace v Německu pořádá iniciativa Gen Z regelt (Generace Z vládne, pozn. red.) s cílem upozornit na nedostatečné financování školství, vysoké životní náklady a škrty ve veřejných výdajích. Protestující také vyjadřují nesouhlas s povinnou vojenskou službou.