Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lidské safari na Ukrajině. Experti hovoří o systematickém vzorci ruského násilí

Autor: ,
  9:15
Opakované útoky ruských sil pomocí dronů proti civilistům v okupovaných oblastech Ukrajiny a kolem válečné fronty nejsou izolovanými incidenty, ale součástí systematického vzorce násilí. Shodli se na tom oslovení odborníci, kteří přiblížili praktiky takzvaného lidského safari.
Následky ruského útoku na Záporoží (16. března 2026)

Následky ruského útoku na Záporoží (16. března 2026) | foto: Reuters

Síť proti dronům FPV pokrývá ulici v obytné čtvrti v přední linii města Cherson...
Následky ruského útoku na Záporoží (16. března 2026)
Policie zasahuje po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...
Hasiči zasahují po pádu ruského dronu v ukrajinském Lutsku na fotografii od...
80 fotografií

Útoky podle právní expertky z ukrajinské organizace s názvem Regionální centrum pro lidská práva Kateryny Raševské slouží nejen k zabíjení a ničení, ale také k terorizování civilního obyvatelstva a vytváření podmínek, které lidi nutí opouštět domovy.

Právnička upozornila, že lidské safari, při němž jsou civilisté cílem útoků pro zastrašení nebo zábavu útočníků, je nejčastěji spojováno s okupovanou Chersonskou oblastí.

Ruský dronový teror je podle Šimona Trantiny z neziskové organizace Člověk v tísni v Chersonské oblasti dobře zdokumentovaný od osvobození Chersonu na podzim 2022.

Soukromá obrana proti dronům. Ukrajina povolila firmám protiletecké „jednotky“

Místní lidskoprávní organizace podle něj systematicky mapují dopady útoků na civilisty i infrastrukturu. „V Chersonu lidé vnímají dronový teror jako každodenní realitu, která městu neumožňuje vrátit se na předválečnou úroveň počtu obyvatel,“ řekl. Před válkou tam žilo přibližně 300 tisíc lidí, nyní je to kolem 60 tisíc.

„Ti, kteří ve městě zůstali, se postupně naučili snižovat rizika a žít s nimi. Pokud například nad sebou zaznamenají dron, neběží přímo, ale zvyšují a snižují rychlost a každých několik metrů mění směr,“ dodal Trantina.

Místní se vyhýbají také fotografování dronů, nenosí lesklé předměty, v noci nepoužívají baterky a využívají protidronové sítě a další ochranná opatření.

Rusko masivně zaútočilo na Dnipro a Kyjev: mrtví a stovky zraněných

Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky uvedl, že podobné cílené útoky nejsou novinkou a objevují se po delší dobu. „Systematické napadání civilistů, tak jak ho vidíme nejen na jihu a jihovýchodě Ukrajiny, ale i na dalších částech podél té frontové linie, tak je obrovský problém,“ řekl.

Podle něj je to spojené především s vyšším počtem civilních obětí, vyháněním obyvatelstva z válečných zón a komplikuje to i situaci se zásobováním. Dodal, že narůstají nejen útoky na jednotlivce, ale také na autobusy a další dopravní prostředky.

Jedním z hlavních cílů těchto útoků je podle Raševské terorizovat civilní obyvatelstvo. Neustálá hrozba, že se člověk může stát terčem při běžných činnostech, například cestou do školy, při čekání na humanitární pomoc nebo při práci na zahradě, má podle ní závažné dopady na psychické i fyzické zdraví lidí.

„Jde o jednu z preferovaných metod vedení války ze strany Ruska. Cílem je vyvíjet tlak na civilisty a zastrašovat je, aby byly úřady donuceny k ústupkům, případně aby bylo obyvatelstvo přinuceno k podřízenosti a loajalitě,“ uvedla.

Moskva čelila největšímu útoku dronů za dva roky. Ukrajinci znovu trefili rafinerii

Podle Raševské nelze tyto útoky hodnotit pouze jako válečné zločiny. Důkazy podle ní naznačují, že jsou součástí širší politiky zaměřené na terorizování civilistů, činění celých komunit neobyvatelnými a nucení lidí k odchodu. Vedle válečných zločinů by proto mohly být kvalifikovány také jako zločiny proti lidskosti, zejména vraždy a nucené přesuny obyvatelstva.

Expertka upozornila, že důležitá část důkazů je přímo od pachatelů. Ruské síly podle ní své útoky opakovaně dokumentují a zveřejňují například na telegramových kanálech či prostřednictvím záběrů pořízených operátory dronů. Další zásadní důkazy poskytují svědectví civilistů, kterým se podařilo uprchnout z okupovaných území.

Zhoršující se situace podle Raševské panuje zejména v okolí okupovaného města Olešky v Chersonské oblasti. Informací z oblasti přichází stále méně, zatímco humanitární podmínky se podle dostupných zpráv zhoršují.

Možnosti ochrany civilistů žijících pod okupací jsou podle expertky omezené. Nejúčinnější ochranou je podle ní, pokud je to možné a bezpečné, evakuace na území kontrolované ukrajinskou vládou. Lidé mohou riziko snížit také tím, že se vyhnou předvídatelným rutinám a pobytu na otevřených prostranstvích.

Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Blesk v Německu zranil desítky lidí. Bouře po vedrech sužují i Švýcarsko

Na noční obloze nad Pforzheimem v Bádensku-Virtembersku se během letní bouřky...

Po vedrech udeřily na Německo a Švýcarsko prudké bouřky. V Rastattu na jihozápadě Německa zasáhl blesk na sportovní akci devět lidí, na severu země utrpělo kvůli bouři zranění 13 návštěvníků...

20. června 2026  9:31,  aktualizováno  10:08

ANALÝZA: Macron s Merzem narazili. Spor o Rusko rozdělil Evropskou unii

Premium
Vyjednávat s Ruskem? V EU sílí hluboký rozkol.

Po dlouhých 16 letech se konalo vrcholné setkání unijních lídrů bez údajného „potížisty“ Viktora Orbána. Na dvoudenním bruselském summitu se přesto žádná jednota nekonala. Hluboký rozkol zažehla...

20. června 2026

V Dominikánské republice vzplál luxusní hotelový resort. Turisté prchali pryč

Rozsáhlý požár luxusního hotelového resortu Viva Wyndham Dominicus Beach Hotel...

Při rozsáhlém požáru luxusního hotelového resortu v Dominikánské republice se muselo evakuovat téměř 1700 turistů. Oheň zařízení téměř zcela zničil, napsala agentura AP.

20. června 2026  8:19,  aktualizováno  9:55

Srážka vlaků severně od Londýna. Jeden člověk zemřel, desítky jsou zranění

Lidé a pracovníci záchranných složek se shromažďují poblíž místa srážky dvou...

Dva vlaky se v pátek večer srazily asi 90 kilometrů severně od Londýna. Nehoda si vyžádala jednoho mrtvého a nejméně 89 zraněných. Ke srážce došlo v podvečerní špičce na trati spojující londýnské...

20. června 2026  8:37,  aktualizováno  9:36

Lidské safari na Ukrajině. Experti hovoří o systematickém vzorci ruského násilí

Následky ruského útoku na Záporoží (16. března 2026)

Opakované útoky ruských sil pomocí dronů proti civilistům v okupovaných oblastech Ukrajiny a kolem válečné fronty nejsou izolovanými incidenty, ale součástí systematického vzorce násilí. Shodli se na...

20. června 2026  9:15

KOMENTÁŘ: Bytů je u nás dost, ale dětí málo, píše Ivana Tykač

Ivana Tykač je zakladatelkou Institutu Solvo, který na začátku roku 2026...

Po představení Desatera našeho institutu Solvo se velká část veřejné debaty soustředila na věk odchodu do důchodu, zvýhodnění rodičů nebo postavení bezdětných. Dost lidí se ale pozastavuje nad tím,...

20. června 2026

Není to náhrada piva. Výrobci lákají zákazníky na chmelovou vodu

Mezi výrobce chmelové vody patří americký pivovar Sierra Nevada, který prodává...

Na trhu s nealkoholickými nápoji si získává stále větší prostor chmelová voda (Hop Water), která využívá jednu z klíčových surovin pivovarnictví. Výrobci ji popisují jako ochucenou perlivou vodu,...

20. června 2026

Navzdory novému příměří útočili Izraelci na Libanon. Několik lidí zemřelo

Nad jižním Libanonem stoupá kouř po izraelských útocích. (19. června 2026)

Nový izraelský útok na jihu Libanonu v sobotu zabil nejméně pět lidí. Informovala o tom libanonská státní tisková agentura NNA. Má přitom platit příměří dohodnuté v pátek mezi Izraelem a libanonským...

20. června 2026  8:42

Hora Říp někdy národu škodí. Zneužívá se k ohýbání češství, říká šéfka galerie

Petra Mazáčová, ředitelka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem a...

Letošní 900. výročí od první písemné zmínky o rotundě sv. Jiří na mytické hoře Říp připomíná nová výstava v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem nazvaná Říp: kontext a současnost. Výstava,...

20. června 2026  8:28

TELEVIZIONÁŘ: Něžný antiwestern poslal hrdiny, aby tajně podojili První krávu

Hrdinové filmu První kráva

Odehrává se na Divokém západě, ale místo kovbojů, pistolníků a indiánských nájezdů servíruje něhu a vůni. Snímek První kráva, který v neděli připomene stanice Cinemax, natočila režisérka Kelly...

20. června 2026  8:20

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Trump odhalil nový prezidentský letoun Air Force One. Katarský dar vyvolává kritiku

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force...

Americký prezident Donald Trump představil nový prezidentský letoun Air Force One, kterým je někdejší katarský stroj typu Boeing 747-8. Dar od blízkovýchodní země vyvolává kritiku. Půjde o takzvané...

20. června 2026  6:55,  aktualizováno  8:09

KOMENTÁŘ: Ve vzrušené diskusi už zjevně nejde o podstatu změn v centru Plzně

Úprava Americké třídy, jejímž cílem je vytvořit přívětivější, bezpečnější a...

Už zřejmě naplno se rozjela kampaň před říjnovými komunálními volbami. V Plzni to jasně dokládá tanec kandidátů kolem úpravy a možné změny provozního režimu na necelých dvou stovkách metrů Americké...

20. června 2026  7:36

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.