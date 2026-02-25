USA jsou zpět, řekl Trump v projevu. Chválil ekonomiku, ochranu hranic i hokejisty

Spojené státy jsou zpět silnější, lepší a bohatší než kdy předtím, prohlásil v noci SEČ americký prezident Donald Trump v úvodu svého projevu o stavu unie. Podle šéfa Bílého domu Spojené státy zažily v posledním roce nevídané změny a mají nyní nejsilnější ekonomiku vůbec.
foto: ČTK

Prezident prohlásil, že hranice USA s Mexikem je nyní nejvíce „zabezpečená, nepřátelé se bojí a armáda a policie jsou připraveny“.

„Po čtyřech letech, během nichž miliony a miliony nelegálních přistěhovalců proudily přes naše hranice zcela bez omezení a kontroly, máme nyní nejsilnější a nejbezpečnější hranice v americké historii,“ uvedl prezident a poznamenal, že pašování drogy fentanylu do USA od jeho loňského návratu do funkce kleslo o „rekordních 56 procent“.

„Amerika je respektována jako nikdy předtím,“ uvedl Trump s tím, že „stav unie je silný“. „Naše země opět vyhrává, dokonce vyhráváme tolik, že lidé nevědí, co s tím dělat,“ uvedl Trump, načež poukázal na přítomný mužský hokejový tým, který získal zlato na ZOH v Miláně. Oznámil také, že udělí Prezidentskou medaili svobody, což je v USA nejvyšší civilní vyznamenání, brankáři Connoru Hellebuyckovi.

Inflace je nyní v USA podle Trumpa nejnižší za posledních pět let. Prezident přitom zkritizoval svého předchůdce Joea Bidena s tím, že měl na svědomí „nejhorší inflaci v dějinách“ USA.

Projev k oběma komorám Kongresu v americkém hlavním vysílacím čase přichází uprostřed obzvláště obtížného období pro republikánského prezidenta, který čelí řadě výzev doma i v zahraničí. V listopadu přitom USA čekají kongresové volby v polovině volebního období.

Trumpův projev podle stanice CBS bojkotuje zhruba 50 demokratických zákonodárců. Hned na začátku projevu byl ze sálu vyveden demokratický kongresman Al Green. Podobně byl stejný zákonodárce vyveden při Trumpovu projevu ke Kongresu i loni.

Politik z Texasu přišel s transparentem, na kterém stálo: Černoši nejsou opice. Odkazoval se zjevně na Trumpův dřívější příspěvek na jeho sociální síti Truth Social s videem, které zobrazovalo bývalou hlavu státu Baracka Obamu a jeho manželku Michelle jako primáty. Bílý dům později příspěvek odstranil a tvrdil, že ho zveřejnil jeho zaměstnanec omylem.

Přítomni jsou kromě zákonodárců četní hosté, mezi nimiž jsou i hokejisté, první dáma Melania Trumpová či další členové prezidentovy rodiny.

Dorazili i členové Nejvyššího soudu USA, který minulý týden poměrem šesti ku třem rozhodl v neprospěch Trumpových plošných globálních cel. Trump po rozhodnutí, které označil za ostudné, prohlásil, že mu je jedno, jestli se soudci projevu zúčastní. Účast je nepovinná a není neobvyklé, aby se soudci akce neúčastnili.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

