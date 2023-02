Co třeba pěstovat na Marsu cihly a židle? NASA financuje i bláznivé projekty

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír nedávno uzavřel každoroční konkurz v rámci projektu Inovativní pokročilé koncepce, který má hledat neotřelé přístupy, a to by asi Jules Verne či Stanislav Lem koukali, co lze vymyslet. Výběr je očividně jednou nohou ve sci-fi. Ale na tom, jak se NASA otevírá fantazii, je něco osvěžujícího. Je to úřad, ale nebrání se myšlení jinak, aby se lépe připravil na budoucnost, ať už vyjde, nebo ne. Podívejme se nyní na pár futuristických nápadů, které letos zaujaly.