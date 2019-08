První zločin v kosmu? Astronautka se bez dovolení přihlásila na cizí účet

Americká vesmírná agentura NASA podle listu The New York Times vyšetřuje pravděpodobně první obvinění ze zločinu ve vesmíru. Astronautku Anne McClainovou obvinila její odloučená manželka Summer Wordenová, že se jí z Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) neoprávněně dostala do bankovního účtu.