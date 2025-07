Dobytí Marsu v ohrožení, léta zkušeností pryč. NASA propustí dva tisíce expertů

Autor: iDNES.cz , ČTK

Kvůli snižování stavu zaměstnanců vládních úřadů odejde z amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) 2150 vysoce postavených pracovníků. Uvedl tak server Politico, podle něhož by mohlo NASA přijít o desítky let zkušeností a znamenalo by to komplikace pro vesmírnou politiku Bílého domu, který chce USA znovu poslat na Měsíc. Ve středu prezident USA Donald Trump jmenoval prozatímním ředitelem NASA současného ministra dopravy Seana Duffyho.