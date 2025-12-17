NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl

Autor: ,
  22:33
Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány ovládaném Senátu pro něj hlasovalo 67 senátorů, proti jich bylo 30.
Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele...

Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele Národního úřadu pro letectví a kosmonautiku (NASA), vypovídá během slyšení Senátního výboru pro obchod, vědu a dopravu v Kapitolu ve Washingtonu. (3. prosince 2025) | foto: Reuters

Volbou nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa NASA je...
Volbou nastupujícího amerického prezidenta Donalda Trumpa na post šéfa NASA je...
Členové posádky Polaris Dawn Anna Menonová, Scott Poteet, velitel Jared...
Jared Isaacman a Anna Menonová u letounu Albatros L-39 během tréninku
8 fotografií

Při slyšení v Senátu před dvěma týdny Isaacman uvedl, že NASA musí zrychlit tempo, aby v tomto desetiletí porazil Čínu v závodě o návrat na Měsíc.

Prozatímní ředitel NASA Sean Duffy již Isaacmanovi na síti X poblahopřál a dodal, že NASA se na Měsíc vrátí v roce 2028.

Isaacmana, který podniká ve financích a letectví a který je spojencem multimiliardáře Elona Muska, nominoval prezident Donald Trump začátkem listopadu. Jednalo se už o druhou nominaci Isaacmana, protože Trump ho původně vybral loni v prosinci, nicméně v květnu nominaci stáhnul s tím, že jeho jmenování by bylo „nevhodné“.

Vstoupit do diskuse

Znám stvořitele bitcoinu. Je to Brit, říká autor knihy Zmizení Satoshi Nakamota

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Varování z Německa: Rusko má u hranic NATO 300 tisíc vojáků, hrozba je akutní

Vladimir Putin (1. prosince 2025)

Rusko rozmístilo na 360 tisíc vojáků u hranic NATO. Podle slov německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), se konkrétně jedná o dva armádní sbory na území Běloruska, které...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

NASA má nového šéfa. Spojenec Muska uspěl napodruhé, dříve ho Trump odmítl

Jared Isaacman, kandidát amerického prezidenta Donalda Trumpa na post ředitele...

Americký Senát potvrdil miliardáře a soukromého astronauta Jareda Isaacmana jako nového šéfa Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA). Isaacman se tak stal patnáctým šéfem úřadu. V republikány...

17. prosince 2025  22:33

Senát vyzval Babišovu vládu, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajiny

Senátoři z klubu ODS a TOP 09, šéf Senátu Miloš Vystrčil a předseda senátního...

Senát vyzval novou vládu Andreje Babiše, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajiny pro rok 2026. „Neboť to považuje za klíčové pro její fungování a obranu a za nezbytné pro zajištění bezpečnosti...

17. prosince 2025  5:05,  aktualizováno  22:05

Agrofert získal zakázky od státu i poté, co se Babiš stal premiérem

Po uvedení ministrů do jejich úřadů se Andrej Babiš přesunul do své kanceláře...

Firmy z holdingu Agrofert získaly v uplynulých dnech zakázky od podniků spadajících pod ministerstvo zemědělství. Upozornil na to investigativní projekt PastVina organizace Hlídač státu. Podle...

17. prosince 2025  22:04

Šokované feministky žalují Macronovou za urážlivý výrok. První dáma se hájí

Brigitte Macronová v Paříži (8. října 2025)

Více než 300 žen podalo žalobu na první dámu Francie Brigitte Macronovou za veřejnou urážku. Reagují tak na incident ze začátku měsíce, kdy Macronová při rozhovoru s hercem a komikem Arym Abittanem...

17. prosince 2025  21:45

Rusko chystá další rok války, vzkázal Zelenskyj Evropě, která rozhoduje o půjčce

Sledujeme online
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se účastní videokonference s...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Moskva se chystá na další rok válčení. Spojence v EU vyzval, aby Rusku ukázali, že je to marné, a zajistili Ukrajině podporu. Právě finanční...

17. prosince 2025  19:25,  aktualizováno  21:38

Prapor Islámského státu zase vlaje. I přes „porážku“ inspiruje útoky jako v Sydney

Bojovník Islámského státu v syrském městě Rakká roce 2014

Černá vlajka Islámského státu už se léta neváže k žádnému území. Teroristé, kteří svého času děsili svět popravami a znásilňováním „bezvěrců“, vysněného chalífátu nedosáhli. To však neznamená, že už...

17. prosince 2025  21:27

Vlak na Vyškovsku srazil člověka, na místě zemřel. Provoz na trati stál

ilustrační snímek

V Bučovicích na Vyškovsku srazil ve středu večer vlak muže, který svým zraněním na místě podlehl. Příčinu nehody policisté vyšetřují, řekl jejich mluvčí Petr Vala. Provoz na trati z Brna do Uherského...

17. prosince 2025  19:40,  aktualizováno  20:13

Dánsko chce zakázat burky a nikáby ve školách. Diskriminační, volají odpůrci

Členky skupiny Kvinder I Dialog (Ženy v dialogu) se sešly v Kodani den před...

Dánská vláda navrhne zákaz nošení ženských muslimských oděvů burky a nikábu ve školách a univerzitách. Chce tak rozšířit již platný zákaz zahalování obličeje na veřejnosti, který vychází ze zákona...

17. prosince 2025  20:11

Prodeje nikotinových sáčků táhnou mladí, zjistil výzkum. V oblibě je má generace Z

Nikotinové sáčky pro orální použití značky Zyn jako alternativa ke kouření...

Procento lidí ve věku 16 a více let, kteří používají nikotinové sáčky v Anglii, Skotsku a Walesu, vzrostlo z 0,1 procenta v roce 2020 na 1 procento v roce 2025. To odpovídá přibližně 522 000 lidem,...

17. prosince 2025

Říkají mi, ať přemýšlím o volbě prezidenta. Fiala o volbách, nové vládě i Trumpovi

Premium
Petr Fiala ODS (16. prosince 2025)

Bývalý premiér a končící šéf ODS Petr Fiala v rozhovoru pro iDNES.cz mluví o příčinách prohry ve volbách a svých politických plánech. „Obávám se, že věci, za které jsme zaplatili politickou daň,...

17. prosince 2025

Advantage Consulting, s.r.o.
PROJEKTOVÝ MANAŽER - POZEMNÍ STAVBY (80 - 100.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 80 000 - 10 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Nenechte Kyjev sáhnout na zmrazené ruské peníze, tlačí USA na Evropu

Sledujeme online
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj se sešli na okraj Valného shromáždění OSN....

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvíjí tlak na evropské země, aby upustily od myšlenky využít ruská aktiva zmrazená v Evropské unii na pomoc Ukrajině. Tvrdí to agentura AFP s...

17. prosince 2025  18:57

Sporný výběr ředitele školy v Hnojníku. Na revoltu žáků navázal protest rodičů

Stovka rozzlobených rodičů protestuje u školy v Hnojníku

Chaos ve vyučování, neustálé suplování kvůli chybějícím učitelům, mizivá komunikace ze strany vedení školy. Problémy po jmenování nového ředitele základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku se...

17. prosince 2025  18:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.