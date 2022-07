NÁŠ AFGHÁNISTÁN: Když jsem se poprvé vracela domů, málem jsem brečela

První střetnutí s Afghánistánem bylo docela šokující. Je to úplně jiný svět než u nás. Co mě to naučilo? Přestat si stěžovat a vážit si toho, co máme. Ať už se to týká zdravotní péče, vzdělání, dostupnosti zdrojů, možnosti si vydělat... To je tam prostě šílené. A samozřejmě bezpečnost.