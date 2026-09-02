„Samozřejmě, že se na to připravujeme a že bereme v úvahu všechny takové hrozby. Neustále zlepšujeme leteckou bezpečnost a letištní bezpečnostní požadavky, na všechno máme řešení. Máme řešení na všechny hrozby, které teroristé vyslovují,“ řekl Nikitin.
Poznamenal, že jeho úřad je v úzkém kontaktu s ministerstvem obrany a národní gardou. „Věřím, že nedovolíme žádné výraznější narušení civilní letecké dopravy,“ dodal.
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Rusové se bojí ukrajinských dronů, kolem moskevské rozvodny staví klec
Ruský prezident Vladimir Putin v úterý řekl, že slova ukrajinského prezidenta znějí jako státní terorismus. Putin, z jehož rozkazu vpadla v únoru 2022 ruská vojska na Ukrajinu, rovněž řekl, že s teroristy se nevyjednává.
Zelenskyj uvedl, že Ukrajina nemá v plánu ohrožovat civilní letectví jako takové. „Nechceme, aby byly zmařeny životy nevinných lidí. Proto varujeme naše partnery: bezpečné dny na ruském nebi skončily,“ uvedl.
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Zelenskyj varoval aerolinky před drony v Rusku. Státní terorismus, ohradil se Putin
Je podle něj důležité, aby varování slyšely letecké společnosti, které v současnosti létají především na letiště v Moskvě, Petrohradu a do dalších klíčových destinací v Rusku.
Ruské úřady jsou nuceny prakticky denně přerušovat civilní leteckou dopravu v oblastech s výskytem dronů. Ruská protivzdušná obrana, která odvracela ukrajinský dronový útok, v prosinci 2024 zasáhla letadlo Azerbaijan Airlines, což vedlo k nouzovému přistání v Kazachstánu a desítkám obětí.