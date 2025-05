Ano, dění na francouzské politické scéně v pondělí alespoň na pár hodin naředilo úsměvné video manželských půtek Emmanuela Macrona, scéna jako vystřižená z grotesky však v hlavách občanů příliš dlouho nezůstane. Mnohem důležitější je zákulisní hra před příštími prezidentskými volbami. A největší pnutí aktuálně zažívá Národní sdružení (RN).

Vše odstartoval nedávný verdikt soudu v kauze zpronevěry fondů Evropské unie. Le Penová odešla mimo jiné s pětiletým zákazem výkonu veřejných funkcí. Soud navíc využil ustanovení zákona, podle něhož trest platí okamžitě.

Politička se proti rozsudku odvolala a slíbila, že si „nenechá ukrást prezidentský úřad“. Zprvu se za ni postavila nejen stranická základna, ale i devětadvacetiletý Bardella. Do hry však vstoupila agentura IFOP. V její aktuální sondáži předseda Národního sdružení svou mentorku, která dosud opanovala první místo, dostihl.

„Vůbec poprvé jsou na tom úplně stejně,“ uvedl pro list Politico ředitel společnosti Frédéric Dabi. Hlavní tváře nacionalistické strany by v prvním kole získaly shodně 31 procent hlasů.

Vyplývá z toho jediné – pro voliče Národního sdružení se Bardella stává regulérní náhradou za světlovlasou legendu francouzské politické scény. Pro Le Penovou je rok 2027 zřejmě poslední příležitostí k prezidentské kandidatuře. O Elysejský palác neúspěšně usilovala už třikrát, v roce 2017 a 2022 skončila vždy druhá za současným prezidentem, v průběhu let se její preference i volební výsledky zlepšovaly.

Sázka na jistotu, nebo risk s mladíkem?

Le Penová sice, alespoň na první pohled, přichází o pevnou půdu pod nohama, škody však alespoň zčásti minimalizuje moudrým rozhodnutím z minulosti. Bardellovi v roce 2022 předala předsednictví strany a symbolicky se tak odpoutala od politiky pevné ruky svého otce Jeana-Marie Le Pena a alespoň na nějakou dobu zabránila vnitrostranickým rozbrojům.

Aktuální situace po verdiktu soudu jí však nenahrává. Stejný průzkum agentury IFOP uvádí, že pouhých 53 procent respondentů považuje kandidaturu Le Penové za pravděpodobnou, Bardella se dočkal podpory 69 procent oslovených lidí. Jen na upřesněnou: je jisté, že oba politici do vzájemného souboje v případě, že Le Penová uspěje s odvoláním, nepůjdou.

Bardella sice připouští, že by mohl do voleb zasáhnout, na definitivní krok je však podle něj příliš brzy. Přece jen mu je teprve 29 let, za sebou sice má slušné úspěchy, nahrazení politické těžké váhy v podobě Le Penové však může být nad jeho síly. Kandidatuře překvapivě nebrání jeho nízký věk, ve Francii se může o úřad ucházet občan straší osmnácti let. V původním scénáři byly karty rozdané jasně: Le Penová vyhraje volby v roce 2027 a Bardellu si vybere jako svého premiéra, tato pravomoc by jí jako nové prezidentce náležela.

Národní sdružení tak nadále, alespoň směrem k veřejnosti, drží strategii jednoty. Bardella a Le Penová podle zdrojů francouzských médií „harmonicky spolupracují“ na vyřešení celé situace. Hlasy nejistoty však uvnitř nejsilnější partaje dolní parlamentní komory pomalu ale jistě bublají. Dlouhé roky budované odpoutávání se od extremistické minulosti může jedním nerozvážným krokem pohřbít dnes již klíčovou roli Národního sdružení na tuzemské politické scéně.

Podivný zásah francouzského miliardáře

Nutno podotknout, že straně pomáhají poměrně okaté snahy o manipulaci veřejného mínění z tábora jejích nepřátel. Čímž se vracíme k agentuře IFOP. Ta je sice považována za respektovanou organizaci, na počátku května se však kolem ní rozpoutala kauza jako vystřižená z dílny příznivců konspiračních teorií. S malým rozdílem, že byla pravdivá.

O co šlo? Jeden ze stále nezveřejněných průzkumů si u agentury objednal think-tank Hexagone, jehož největším sponzorem je Pierre-Edouard Stérin, píše list L’Humanité. Tento miliardář se dlouhodobě snaží formovat francouzskou politickou scénu tak, aby šla na ruku jeho byznysu. Stérin nikdy nebyl velkým fanouškem Le Penové, z pravicového politického spektra upřednostňuje ekonomicky spíše liberální křídlo. A k němu se „shodou okolností“ řadí i Bardella. Ve výše zmíněném průzkumu o prezidentských volbách proto „náhodou“ Le Penová jako kandidátka zcela chyběla. Agentura ji doplnila až na nátlak Národního sdružení.

Vyhrocená situace okolo RN vedla i k vůbec prvnímu veřejnému vystoupení skupiny zákonodárců i byznysmenů s přezdívkou Les Horaces. Ti dlouhé roky Le Penovou tiše podporují, první tiskovou konferenci však uspořádali až 16. května s cílem vrátit svou favoritku zpět do hry o prezidentský úřad, píše agentura Reuters.

„V současnosti je Marine Le Penová jasnou kandidátkou Národního sdružení,“ prohlásil předseda skupiny a europoslanec André Rougé. Když se ho novináři zeptali, zda by podobným způsobem v krajním případě podpořil i Bardellu, odpověděl: „Víte, klidní veteráni, jako jsme my, moc dobře ví, že dokud rozhodčí definitivně nezapíská, musíte hrát.“