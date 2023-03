Záplava kokainu, miliardy a hrozící povstání. Drogy Francii „přibližují Mexiku“

Pokud něco francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin umí, pak je to důsledný postup na válečné stezce proti pašerákům drog. Tedy přinejmenším si to rád myslí.

„V letošním roce jsme provedli téměř 15 160 operací k likvidaci míst, kde se prodávají drogy, zatímco v roce 2021 jich bylo pouze 5 849,“ oznamoval Darmanin téměř trojnásobný nárůst kontrol a záchytů prodeje nelegálních drog ve Francii.

Sedm stovek agentů nového protidrogového úřadu nezahálelo a „naše bilance záchytů drog v roce 2022 je na historické úrovni“, uvedl Darmanin při představování bilanční zprávy za loňský rok společně s ministrem spravedlnosti Éricem Dupondem-Morettim a ministrem pro rozpočet Gabrielem Attalem.

Na francouzské pobřeží vyplavilo moře více než dvě tuny kokainu Více než dvě tuny kokainu vyplavilo moře od neděle na francouzské pobřeží Lamanšského průlivu. Prodejní cenu drogy francouzské úřady odhadují na téměř 150 milionů eur (více než 3,5 miliardy korun). Informovala o tom policie, kterou citovala agentura AFP. V neděli ráno bylo na pláži Réville na severozápadě Francie objeveno několik pytlů obsahujících přibližně 850 kilogramů kokainu. A ve středu moře na pobřeží vyplavilo další dávku drogy. Tentokrát se podle zasvěcených zdrojů jednalo o 1,5 tuny kokainu, celkem tedy o 2,3 tuny, což je podle policie historický úlovek.

Nárůst je to patrný ve všech oblastech. Ať už se týká celkového množství narkotik, počtu jejich druhů nebo také stále vyšší síly účinných látek. V případě zabavené marihuany byla v roce 2022 poprvé překročena hranice 125 tun, což je historický rekord. Také obsah psychoaktivního THC se zvýšil až na 30 procent a droga označovaná jako „měkká“ tak stále více tento přívlastek ztrácí.

U kokainu se počet záchytů zvýšil o 5 procent na necelých 28 tun, což je pětinásobek oproti stavu před deseti lety. Více než polovina jej pochází ze Západní Indie a Francouzské Guyany, tedy z oblastí, kde se kokain vyrobený v Jižní Americe skladuje a poté rozváží do Evropy. V případě heroinu činily v roce 2022 záchyty 1,4 tuny (+8 procent).

Nelegální obchod s narkotiky ve Francii se podle odhadů točí v sumách kolem tří až čtyř miliard eur ročně a přímo i nepřímo zajišťuje hlavní zdroj příjmů zhruba čtvrt milionu lidí. Jen trh s konopím se za deset let zvýšil šestkrát a o Paříži se říká, že se stala evropským hlavním městem kokainu.

„Pozor, aby se nám nevzbouřila předměstí“

Cílem ministerstva vnitra pro rok 2023 je zesílit protidrogovou represi. „Boj proti pašování drog je více než kdy jindy tou nejdůležitějších ze všech bitev,“ řekl Darmanin. Množství drog ve Francii je již nyní obrovské, upozorňují také aktivisté lobbující za přísnější postihy.

Nejde podle nich jen o účinky na zdraví jejich uživatelů, ale také o sílící vliv zločineckých organizací a překupnických sítí. Čím silnější tyto skupiny jsou, tím více také pronikají do státních struktur včetně policie, armády a do politických úřadů. A čím déle tento stav trvá, tím náročnější je jej zastavit. Například válka kartelů v Mexiku si za patnáct let vyžádala 300 tisíc obětí.

Bývalý policejní prefekt a vysoký státní úředník Michel Aubouin pak přidává vlastní temnou vizi budoucnosti: Pokud se francouzská vláda odhodlá proti obchodu s drogami bojovat, pak sídliště a chudá předměstí mohou přejít do „režimu povstání“.

„Pak by Francii nastaly těžké časy, protože by už nešlo o klasické donucovací operace, ale o operace válečné vyžadující tomu odpovídající prostředky,“ uvádí Abouin ve své knize Čtyřicet let ve městech, v níž popisuje své zkušenosti z pouličních pochůzek. Francie podle něj „jistě ještě není Mexiko, ale pokud nebudeme ostražití, může se k tomu dost dobře schylovat“.

Francie jde cestou represe, Německo legalizuje

Podle francouzské vlády v loňském roce vzrostl o šest procent také počet záchytů MDMA (extáze). Policisté zabavili přes milion a půl tablet určených k prodeji, což je desetinásobek oproti stavu před deseti lety. O pětinu (21 procent) přibylo také záchytů amfetaminu a metamfetaminu v celkové výši 273 kilogramů.

Je to skutečně důsledek toho, že drog a obchodu s nimi ve Francii přibývá, nebo spíše důsledek zvýšeného úsilí současného ministerstva vnitra? Podíl na tam má obojí. Ovšem zatímco ministr vnitra Darmanin slibuje ještě tvrdší postup proti drogám, některé země začínají jít opačným směrem.

V Evropě je nejvýraznějším příkladem Německo, které od loňských parlamentních voleb systematicky usiluje o dekriminalizaci a legalizaci marihuany a to nejen pro léčebné, ale také pro rekreační účely. Pokud vše bude v souladu s evropským právem a německá vláda tuto praxi na svém území nakonec zavede, bude to i pro okolní evropské státy znamenat důležitý precedens.

Na opačné straně světa pak Austrálie od letošního července legalizuje užívání MDMA a psilocybinu pro terapeutické a léčebné účely v licencovaných psychiatrických praxích. Další země včetně Spojených států i Evropy podobný krok rovněž zvažují.