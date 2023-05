Mohli by se s ní potopit do hloubky 280 metrů a strávit pod hladinou pět dnů. To by se to pašovalo.

Vymysleli to tři muži – s nápadem koupit sovětskou ponorku předběhli dobu, protože s pašováním maličkými ponorkami, které si dodnes vyrábějí z laminátu na koleně, začaly narkokartely až kolem roku 2000. Tohle se stalo v půli 90. let.