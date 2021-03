Tyran, nebo gigant? Francie neví, jak vnímat Napoleona 200 let od jeho smrti

Kdo by čekal, že Francie bude v roce 2021 řešit, jestli byl Napoleon Bonaparte otrokář a vrah, jenž měl na svědomí masakry francouzských mužů, nebo to byl největší Francouz všech dob… Jenže za pár týdnů to bude dvě stě let, co zemřel na ostrově Svaté Heleny. A Francie neví, co s tím.