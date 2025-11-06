Tvář demokratů po 40 letech končí. Mocná Pelosiová příští rok odejde z politiky

  16:54
Bývalá předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová oznámila, že příští rok nebude kandidovat ve volbách do Kongresu. Prohlášení 85leté demokratické političky, dosud jediné předsedkyně Sněmovny reprezentantů a možná nejmocnější ženy v americké politice, znamená konec její působivé politické kariéry.

„Nebudu usilovat o znovuzvolení do Kongresu,“ sdělila Pelosiová voličům ve videoprohlášení doplněném o záběry San Franciska a popisem toho, jak Kaliforňany po desetiletí reprezentovala v Kongresu.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiová pronáší projev na klimatickém summitu v Šarm aš-Šajchu v Egyptě. (11. listopadu 2022)
Nancy Pelosiová a Joe Biden v květnu 2024
Šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová navštívila Kyjev, kde se setkala s prezidentem Volodymyrem Zelenským. (1. května 2022)
Šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová během návštěvy Kyjeva. (1. května 2022)
Poznamenala, že jejím prvním sloganem v kampani bylo „hlas, který bude slyšet“ a když se stala předsedkyní Sněmovny reprezentantů ten „hlas rozhodně slyšet byl“. Z politiky odejde na konci svého mandátu příští rok.

Manžela šéfky americké Sněmovny napadl kladivem. Kanaďan dostal třicet let

Pelosiová, která se narodila 26. března 1940, se v roce 2007 dostala jako první žena v americké historii do čela Sněmovny reprezentantů. Té předsedala do ledna 2011 a potom znovu v letech 2019 až 2022. Kalifornské San Francisco Pelosiová v Kongresu zastupovala téměř 40 let.

„Mým vzkazem městu, které miluji, je San Francisco, znej svou moc,“ poznamenala. „Zapsali jsme se do historie, učinili jsme pokrok, vždy jsme ukazovali cestu. Teď v tom musíme pokračovat a být plnohodnotnými účastníky naší demokracie a bojovat za americké ideály, které jsou nám drahé,“ konstatovala Pelosiová ve vzkazu.

Pelosiová se nebála kritizovat demokraty

Pelosiová pochází z rodiny italsko-amerického původu; demokratickými politiky byli i její otec a bratr. Vystudovala politologii na Trinity University ve Washingtonu. Od června 1987, kdy se stala členkou Sněmovny reprezentantů zastupující Kalifornii, kariérně stoupala.

Pelosiová je známá také jako ostrá kritička republikánů, především prezidenta Donalda Trumpa. Neshodli se například v otázkách kolem migrace, také hájila zdravotní reformu Obamacare.

Svět má dál podporovat Ukrajinu, řekla Pelosiová na konferenci v Praze

Pelosiová také patří k politikům, kteří se zasloužili o to, že se Trump jako první z amerických prezidentů za svého prvního mandátu dočkal dvou impeachmentů, tedy ústavní žaloby na prezidenta.

Loni v listopadu kritizovala pozdní rozhodnutí prezidenta Joea Bidena odstoupit z volebního klání.

Kdyby odstoupil dřív, mohlo být víc kandidátů, viní Pelosiová Bidena z prohry

Velkou pozornost vyvolal také incident, kdy se útočník v říjnu 2022 vloupal do sanfranciského domu Pelosiových a požadoval schůzku s Pelosiovou. Na jejího manžela zaútočil v ložnici kladivem. Paul Pelosi při útoku utrpěl frakturu lebky a zranění paží a rukou, z něhož se stále zotavuje.

Pelosiová si loni při pádu z mramorových schodů při návštěvě Lucemburska zlomila kyčel a musela podstoupit operaci k nahrazení kyčelního kloubu. Později se ukázalo, že do vojenské nemocnice se nechala odvézt až po společné fotografii, na níž zapózovala s úsměvem a ve svých typických vysokých podpatcích, poznamenala agentura AP.

