ANALÝZA: Čína už není tak předvídatelná a atmosféra kolem Tchaj-wanu houstne

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena je stále více znepokojena čínskými manévry kolem Tchaj-wanu. Někteří vysocí úředníci se dokonce domnívají, že čínští vůdci mohou „v dohledné době“ proti „vzpurné provincii“ zakročit silou. Nemuselo by jít hned o kompletní invazi, ale třeba „jen“ o to, že by se Číňané pokusili odříznout přístup k celému Tchajwanskému průlivu nebo alespoň k té části, jíž pravidelně proplouvají americké námořní lodě.