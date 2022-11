Pelosiová už nepovede demokraty ve Sněmovně, uvolní místo mladší generaci

„Nebudu usilovat o znovuzvolení do čela demokratů v příštím Kongresu,“ prohlásila dvaaosmdesátiletá Pelosiová. „Nyní se musíme odvážně vydat do budoucnosti. Nastala hodina pro novou generaci,“ dodala.

Pelosiová Sněmovnu v projevu označila za „posvátnou půdu“ a „srdce americké demokracie“. „Americká demokracie je majestátní, ale křehká. Mnozí z nás, kteří jsme zde přítomni, jsme byli svědky naší křehkosti na vlastní kůži, tragicky právě v této sněmovně. A tak je třeba demokracii navždy bránit před silami, které jí chtějí ublížit,“ řekla Pelosiová v narážce na loňský lednový útok příznivců bývalého prezidenta Donalda Trumpa na Kapitol.

Kalifornská demokratka uvedla, že od ledna, kdy sejde nový Kongres, už bude působit jen jako kongresmanka za San Francisco.

Pelosiová v minulých dnech uvedla, že napadení jejího manžela Paula nepochybně ovlivní její rozhodnutí o působení v čele demokratů ve Sněmovně reprezentantů. Na Paula Pelosiho zaútočil 28. října v domě v San Francisku muž, který se sháněl po předsedkyni Sněmovny. Napadl ho kladivem a zranil ho na hlavě i rukou. Pelosiová byla v té době ve Washingtonu.

Pelosiová je klíčovou postavou americké politiky. Je první ženou, která se stala předsedkyní Sněmovny reprezentantů, a jediná osoba za poslední desetiletí, která byla do této funkce zvolena dvakrát. V dolní komoře Kongresu působí již od roku 1987.

Americký demokratický prezident Joe Biden Pelosiové v prohlášení poděkoval za její službu a označil ji za „neochvějnou obhájkyni demokracie“. „Když si vzpomenu na Nancy Pelosiovou, vybaví se mi důstojnost. Historie ji zaznamená jako nejvýznamnější předsedkyni Sněmovny reprezentantů v dějinách,“ napsal na Twitteru.

O tom, kdo povede jejich frakci v příštím Kongresum budouz demokraté hlasovat 30. listopadu. O místo Pelosiové podle Reuters může usilovat usilovat Hakeem Jeffries z New Yorku. Jeffries by se stal prvním černošským zákonodárcem, který by vedl jednu z hlavních stran v Kongresu. Hoyer již Jeffriesovi vyjádřil svou podporu.

Republikáni, kteří se kontroly nad Sněmovnou reprezentantů ujmou v lednu, již na post předsedy této komory nominovali svého dosavadního lídra v této komoře Kevina McCarthyho. Pelosiová poznamenala, že demokraté budou mít na republikány s jejich „těsnou většinou silné páky“. Demokraté si navíc ve volbách z minulého týdne udrželi kontrolu nad Senátem.