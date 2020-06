Skládají poctu nenávisti. Pelosiová vyzývá k odstranění soch z Kapitolu

Pelosiová v dopise pro šéfy výboru Kongresu odpovědného za péči o sochy vystavené v Kapitolu napsala, že tato díla „skládají hold nenávisti, nikoliv dědictví“, a proto musejí být odstraněny.



„Prostory Kongresu jsou samým srdcem naší demokracie. Sochy stojící v Kapitolu mají reprezentovat naše největší ideály coby Američanů, měly by vyjadřovat to, co jsme, co chceme být jako národ. Pocta lidem, kteří zastávali krutost a barbarství vedoucí k rasismu je groteskní urážka těchto ideálů,“ napsala v dopise Pelosiová.



O pomnících představitelů Konfederace, která během americké občanské války z let 1861 až 1865 hájila otroctví, se v USA diskutuje pravidelně. Zatímco někteří lidé je vnímají jako historické monumenty a součást jižanské kultury, jiní je považují za symboly rasismu a útlaku černochů. V posledních dnech se tato debata znovu rozhořela v souvislosti se smrtí černocha George Floyda při zatýkání bělošským policistou. Strážník mu při zásahu skoro devět minut klečel na krku, ačkoliv muž opakovaně naříkal, že nemůže dýchat.

V Kapitolu má pomníky mnoho osobností americké historie, včetně velitele konfederačních vojsk generála Roberta E. Leeho a prezidenta Konfederace Jeffersona Davise.

Agentura Reuters píše, že ve společném výboru Kongresu, na jehož vedení se demokratka Pelosiová obrátila, jsou jak zástupci její strany, tak republikánů. Není zatím jasné, jak na její výzvu budou reagovat. V USA je dlouhou tradicí, že každý americký stát do Kapitolu ve Washingtonu posílá dvě sochy.

Republikánský prezident Donald Trump ve středu odmítl výzvy, aby vojenské základny pojmenované po vůdcích Konfederace změnily jména.