V rozmezí 18 měsíců čínský agent zaplatil námořníkovi 12 000 dolarů (přes 250 000 Kč). Pětadvacetiletý Jinchao Wei v té době pracoval jako pomocník strojníka na vrtulníkové výsadkové lodi USS Essex na námořní základně v San Diegu v Kalifornii. S odvoláním na americké ministerstvo spravedlnosti to napsal server Axios.
Wei, který vystupuje také pod jménem Patrick Wei, byl držitelem bezpečnostní prověrky a měl přístup k citlivým informacím o americké národní obraně, které se týkaly výzbroje lodi a jejích pohonných a odsolovacích systémů.
Čínskému agentovi posílal fotografie a videa lodi USS Essex, popsal její obranné zbraně a poskytoval informace o poloze různých vojenských lodí od března 2022 až do svého zatčení v srpnu 2023, tvrdí prokurátoři.
Porota Weie shledala vinným i v dalších bodech obžaloby, včetně spiknutí za účelem špionáže a nezákonného vynášení technických údajů o obranných prostředcích. Soud by měl nad Weiem vynést rozsudek 1. prosince.
Wei, který se narodil v Číně a později získal americké občanství, příslušníka čínských zpravodajských služeb oslovoval jako „velkého bratra Andyho“. Vyhověl také jeho žádosti, aby jejich vztah zůstal v utajení, uvedlo ministerstvo spravedlnosti.
Čínský agent, který Weie v únoru 2022 najal, se zpočátku vydával za nadšence do námořnictva pracujícího pro čínskou státní společnost China Shipbuilding Industry Corporation. Wei ale měl podle prokurátorů od začátku silné podezření ohledně skutečné identity a motivu čínského rozvědčíka.