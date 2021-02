Námořník přepadl přes palubu, v Pacifiku se čtrnáct hodin držel staré bóje

Do vody spadl kolem čtvrté ráno 16. února. Pracuje jako hlavní inženýr na lodi Silver Supporter, která byla tehdy na zásobovací trase mezi Novým Zélandem a ostrovem Pitcairn, obydleným potomky vzbouřenců z lodi Bounty.

Po směně ve strojovně prý dvaapadesátiletý Perevertilov pocítil závrať a bylo mu horko a ve čtyři hodiny ráno vyšel bez záchranné vesty na palubu.

Podle Marata zřejmě omdlel, protože si nepamatuje, jak do vody spadl. Nikdo z lodě si jeho pádu nepovšiml.

Sailor survives for 14 hours in Pacific Ocean by clinging to abandoned buoy https://t.co/nhzL9QsJbz