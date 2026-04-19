USA zaútočily u Ománu na íránskou loď. Ignorovala naši blokádu, prohlásil Trump

  22:12
Americké námořnictvo zaútočilo v Ománském zálivu na obchodní loď plující pod íránskou vlajkou a převzalo nad ní kontrolu. Na sociální síti Truth Social to v neděli oznámil americký prezident Donald Trump. Loď podle něj ignorovala americkou blokádu íránských přístavů poblíž Hormuzského průlivu a nereagovala na výstražné výstřely.
Torpédoborec amerického námořnictva USS Michael Murphy na odminovací misi v Hormuzském průlivu (13. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Loď v Hormuzském průlivu na snímku z 11. dubna 2026
Tanker Shenlong přepravil ropu ze Saúdské Arábie do Indie přes Hormuzský...
Donald Trump (16. dubna 2026)
Americký prezident Donald Trump (2026)
„Loď našeho námořnictva je zastavila přímo na místě tím, že prorazila otvor do strojovny,“ napsal Trump. Plavidlo podle něj dostalo varování od amerického torpédoborce s řízenými střelami, aby zastavilo, ale neuposlechlo. Trump dodal, že příslušníci americké námořní pěchoty mají nákladní loď s názvem Touska pod kontrolou a zjišťují, co je na palubě.

Převzetí kontroly nad lodí plující pod íránskou vlajkou vyostřuje napětí mezi Spojenými státy a Íránem ohledně provozu ve strategicky důležitém průlivu. Přichází v době, kdy se Washington připravuje na druhé kolo osobních jednání s Íránem. Za několik dnů má také skončit křehké příměří.

Írán v neděli uvedl, že dalšího kola jednání v Islámábádu se nehodlá zúčastnit, přestože američtí vyjednavači tam podle Trumpova sdělení přijedou v pondělí večer.

Spojené státy a Izrael zaútočily na Írán 28. února. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu.

Dopady americko-izraelského útoku na Írán způsobily dosud největší narušení globálních dodávek ropy a zemního plynu, protože Írán zablokoval dopravu přes Hormuzský průliv. Touto důležitou námořní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Mise Artemis II testuje, jestli lidstvo pořád umí velké věci, řiká expert

