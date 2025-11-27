Už žádný Adolf Hitler. Namibijský politik se zbavil prostředního jména

  22:58
Namibijský politik, který se dosud jmenoval Adolf Hitler Uunona, si změnil jméno. Nechal si z úředních dokumentů odstranit druhé jméno Hitler. Fotografii jeho nového průkazu totožnosti má k dispozici agentura DPA, která o změně informovala. „Nejmenuji se Adolf Hitler. Jsem Adolf Uunona,“ zdůraznil politik.
Jméno tohoto místního politika, který působí v komunální politice v severním regionu Oshana, v průběhu let opakovaně přitahovalo mezinárodní pozornost.

Adolf Hitler se znovu dere k moci, vítězství má jisté, míní v Namibii

Uunona nyní deníku The Namibian řekl, že ho jeho prostřední jméno, které neodráží jeho charakter ani jeho ambice, už unavovalo.

„V minulosti jsem zažil, že mi lidé říkali Adolf Hitler a snažili se mě spojovat s někým, koho ani neznám,“ citoval Uunonu místní deník.

Politik se už dříve výslovně distancoval od svého jmenovce a nacistického vůdce Adolfa Hitlera. Jméno mu dal jeho otec, aniž by chápal jeho historický význam.

Adolf Hitler vyhrál volby v Namibii. Svět ovládnout nechci, ujišťuje

Uunona kandidoval ve středečních místních volbách za vládní Lidovou organizaci Jihozápadní Afriky - Namibie (SWAPO) do obecní rady v regionu Oshana.

Místní politik je známý zapojením do komunálních záležitostí a bojem za lepší infrastrukturu. Podle místních obyvatel mezinárodní rozruch kolem jeho jména při hlasování nesehrál žádnou významnější roli, důležité je politikovo dlouhodobé působení.

Kde se vzaly ty památníky ve stylu sorely? KLDR má přehlíženou stopu v Africe

Podle německého deníku Bild by Uunona mohl nastoupit již do svého pátého funkčního období. V obecní radě regionu Oshana na severu Namibie působí Uunona od roku 2004.

Namibie byla do roku 1920 coby Německá jihozápadní Afrika německou kolonií, mnoho míst a ulic dodnes nese německé názvy.

