Náměstí místo kruhového pekla. Evropské srdce Bruselu se konečně změní

Známý kruhový objezd Schuman, který se nachází uprostřed bruselské evropské čtvrti, byl až doposud známý zejména kvůli častým kolonám, nekvalitnímu povrchu vozovky a nepřehledností pro řidiče. Nyní však začala dlouho očekávaná rekonstrukce, která promění centrum na ideální místo pro chodce i cyklisty. Opravy by měly být hotové do dvou let.