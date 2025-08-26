Vzduch na půl hodiny. Před 10 lety šokoval svět nález náklaďáku plného těl migrantů

Autor: ,
  10:15
Hrůzný pohled se naskytl těm, kteří před deseti lety, 27. srpna 2015, otevřeli chladírenský vůz, odstavený na dálnici mezi Budapeští a Vídní. V nákladním autě našli 71 mrtvých migrantů. Na cestě z Maďarska do Rakouska tam zahynulo 29 Iráčanů, 21 Afghánců, 15 Syřanů a pět lidí z Íránu, u jedné oběti se totožnost zjistit nepodařilo. Celkem zemřelo 59 mužů, osm žen a čtyři děti.
Forenzní technici rakouské policie u odstaveného nákladního automobilu s těly...

Forenzní technici rakouské policie u odstaveného nákladního automobilu s těly mrtvých běženců (27. srpna 2015) | foto: Reuters

Forenzní technici rakouské policie u odstaveného nákladního automobilu s těly...
Rakouská policie ohledává těla migrantů, která byla nalezena v odstaveném...
Forenzní technici rakouské policie u odstaveného nákladního automobilu s těly...
Rakouská policie ohledává těla migrantů, která byla nalezena v odstaveném...
30 fotografií

Většina těl byla převezena do vlasti, 15 obětí pohřbily úřady v Rakousku.

Automobil byl nalezen na dálnici A4 u rakouské obce Parndorf, která leží asi 50 kilometrů od Vídně a 25 kilometrů od Bratislavy. Těla byla v pokročilém stadiu rozkladu. Lidé se v hermeticky uzavřeném nákladním prostoru auta pravděpodobně udusili. Migranti neměli šanci přežít, vzduch v dodávce jim vystačil zhruba na půl až tři čtvrtě hodiny. Pašeráci je přitom vezli několik hodin přes celé Maďarsko. Většina lidí necestovala sama, ale přinejmenším s jedním z příbuzných.

Za smrt 71 migrantů v chladírenském voze dostali pašeráci 25 let

Trestní stíhání pěti lidí obviněných v souvislosti se smrtí 71 migrantů převzalo na začátku listopadu 2015 od Rakouska Maďarsko, protože migranti zemřeli ještě před přejetím hranic. Afghánský vůdce gangu převáděčů lidí a tři bulharští spolupachatelé byli v červnu 2019 odsouzeni na doživotí. Odvolací soud tak zpřísnil rozsudek prvoinstančního soudu, který čtveřici poslal do vězení na 25 let.

Podobná tragédie otřásla Evropou již v červnu 2000, kdy celníci při kontrole nizozemského kamionu v přístavu Dover nalezli těla 58 udušených Číňanů. Pokus o ilegální překonání hranic přežili tehdy jen dva migranti. Britský soud v dubnu následujícího roku odsoudil nizozemského řidiče za neúmyslné zabití ke 14 letům odnětí svobody a soud v Rotterdamu v květnu 2021 odsoudil k 30 měsícům až devíti letům vězení sedm členů převaděčské skupiny.

Na pět desítek migrantů zemřelo v Texasu v rozpáleném kamionu

Nejtragičtější podobný incident v historii Spojených států se odehrál 27. června 2022, kdy policie nalezla 46 mrtvých běženců v kamionu u texaského San Antonia. Byli to převážně mladí muži z Mexika, Hondurasu, Guatemaly, Venezuely a Kuby, ale také rodiny s dětmi včetně nemluvňat. Jejich smrt způsobilo horko a nedostatek vody.

V nevětraném nákladním prostoru kamionu se v mimořádném horku udusilo 46 lidí, celkem jich bylo ve voze 67. Přeživší odvezli do nemocnic, sedm lidí ale následkům dehydratace či přehřátí podlehlo, počet obětí se tak vyšplhal na 53. Mezi mrtvými tehdy bylo osm dětí. Loni v srpnu bylo v souvislosti s tímto případem zadrženo sedm Guatemalců.

Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Kolář: Pro Putina je Trump „jouda“, hraje si s ním jako kočka s myší

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci. Maminky přece mají být cudné ženy ve splývavých šatech, které myslí jen na blaho potomka. Měly by se...

Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou

V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na výjimečném pozemku nedaleko od Prahy, ale především má barvitou minulost. V dobách socialismu se v ní...

Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu

Sledujeme online

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém domě s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Probírali možnosti ukončení války na Ukrajině. Trump...

Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto

V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou. Vlastnil ji známý prvorepublikový herec a hudební skladatel Karel Hašler. Ten ji s rodinou využíval...

OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech

Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky dokazují, že láska nezná hranic. Kochejte se temnou krásou Madeiry nebo obdivujte unikátní přírodu...

Čtyři tisíce omluvenek poslance SPD. Kdo ve Sněmovně nejvíc chyběl či mluvil

Premium

Za čtyřicet dní bude zřejmé, jak se obmění složení Sněmovny. Redakce iDNES.cz se proto podívala na to, jak moc aktivní, nebo naopak pasivní byli v dolní komoře za uplynulé téměř čtyři roky současní...

26. srpna 2025

Nové injekce ochrání kojence před RS viry. Pediatři je začnou podávat na podzim

Do Česka míří nová zbraň proti RS virům. Jde o rozšířený, ale méně známý a hlavně podceňovaný patogen. Většině lidí způsobuje jen rýmu nebo kašel, ale nebezpečný je hlavně pro kojence. Vždy od října...

26. srpna 2025

Přepadl benzinku, obsluze stříkl do očí tekutinu. Policie hledá lupiče i svědka

Kriminalisté z Hranic na Přerovsku řeší od 6. ledna loupež benzinové pumpy, kterou zatím nedokázali objasnit. Neznámý muž si tehdy z čerpací stanice v obci Slavíč odnesl téměř třicet tisíc korun....

26. srpna 2025  10:55

Konec větrníků v USA. Trump stopl téměř hotový projekt, akcie dánské firmy padají

Americký prezident Donald Trump likviduje plány na rozvoj větrné energetiky ve Spojených státech. Jeho administrativa v pátek zastavila práce na rozsáhlé mořské farmě dánské společnosti Orsted u...

26. srpna 2025  10:52

Trapas nové premiérky Ukrajiny. Její bratr emigroval na Západ

Julija Svyrydenková má co vysvětlovat. Měsíc a půl po jejím nástupu do čela vlády vyšlo najevo, že její bratr žije dlouhodobě v zahraničí. Prý odešel už před únorovou invazí, ale stejně – v zemi,...

26. srpna 2025  10:39

Filmovou hudbu vlastně moc rád nemám, přiznal oscarový skladatel John Williams

Čelisti, Star Wars, E.T. - Mimozemšťan či třeba Schindlerův seznam. Tvůrce nejzapamatovatelnějších filmových znělek John Williams obdržel za svůj dlouhý život pět Oscarů. Složil hudbu i k mnoha...

26. srpna 2025  10:37

Drzý zloděj vlezl spícímu páru do stanu, z tašky u hlav jim ukradl peníze

Jindy mají stanující sobotní ráno těžké kvůli prohýřené noci. Pár, který se ubytoval v jednom z kempů na Brněnsku, čekalo po probuzení jiné nepříjemné překvapení. Zůstal bez peněz. Manželé byli...

26. srpna 2025  10:37

Evropská komise schválila injekci na prevenci HIV, podílel se na ní český virolog

Evropská komise udělila registraci injekci na prevenci viru HIV od americké společnosti Gilead Sciences, na jejímž vývoji se podílel český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. Minulý měsíc lék, který se...

26. srpna 2025  10:37

Nepřiznaná koalice? Nenecháme se umlčet, reaguje hnutí Stačilo! na žaloby

„Nejsme žádná prázdná skořápka ani hnutí bez obsahu,“ sdělil v úterý dopoledne předseda hnutí Stačilo! Daniel Sterzik. Reagoval tak na návrh na zrušení svých kandidátních listin pro říjnové sněmovní...

26. srpna 2025  8:14,  aktualizováno  10:22

Vzduch na půl hodiny. Před 10 lety šokoval svět nález náklaďáku plného těl migrantů

Hrůzný pohled se naskytl těm, kteří před deseti lety, 27. srpna 2015, otevřeli chladírenský vůz, odstavený na dálnici mezi Budapeští a Vídní. V nákladním autě našli 71 mrtvých migrantů. Na cestě z...

26. srpna 2025  10:15

Další v řadě. Švýcarská pošta kvůli clům přestala přijímat balíky do USA

Švýcarská pošta od úterý kvůli novým clům dočasně pozastavuje přijímání balíků do Spojených států. Stejný krok v úterý oznámila Australská pošta v návaznosti na to, že administrativa prezidenta...

26. srpna 2025  10:04

Letiště Praha plánuje Airport City: ve hře je i národní fotbalový stadion

Vysíláme

Letiště Praha čeká v příštích letech velká proměna. Vedle plánované paralelní dráhy a modernizace terminálů se chystá také projekt Airport City, který má využít pozemky letiště k dalšímu rozvoji....

26. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.