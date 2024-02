Nákladní vůz s lidmi na korbě se na Filipínách zřítil ze svahu

Nehoda se podle agentury AP stala v blízkosti města Mabinay v provincii Negros Oriental. Většina cestujících jela na nákup prasat a dalších hospodářských zvířat, uvedla místní policie.

Co pád způsobilo, není zatím jasné. Řidič vyšetřovateli řekl, že něco nebylo v pořádku s brzdami, a on proto ztratil kontrolu nad vozidlem. To následně sjelo ze silnice a zřítilo se do 40 metrů hluboké rokle.

V hornaté oblasti Filipín v posledních dnech silně pršelo a silnice mohla být podle policie kluzká.

Smrtelné dopravní nehody jsou na Filipínách časté, uvádí agentura. Mohou za to chatrná vozidla, nedostatek bezpečnostních zábradlí či dopravních značek a nedostatečné vymáhání dopravních předpisů.