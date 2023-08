První loď, která proplula ukrajinským koridorem, nyní přicestovala do Turecka

Informaci o pohybu nákladní lodě uvedla agentura AFP s odkazem na skupinu Schulte, která loď spravuje.

Plavba lodi podle odborníků, které cituje deník The Wall Street Journal, ukazuje, že námořní cesta z a do Oděsy je bezpečná. Loď podle vojenských odborníků plula v blízkosti ukrajinského pobřeží, které chrání ukrajinské rakety a bezpilotní prostředky. To ztěžuje působení ruského námořnictva v oblasti. Během cesty pak vplula do výsostných vod Rumunska a Bulharska.

Podle ukrajinských úřadů má nový námořní koridor posloužit pro lodě, které v ukrajinských přístavech zastihla a zablokovala ruská invaze. To, zda ho budou používat i plavidla pro export obilí, bude mimo jiné záležet na ochotě kapitánů postoupit riziko vojenské odezvy ze strany Rusů a na tom, zda pojišťovny poskytnou své krytí lodím zapojeným do exportu.

Podle deníku The Wall Street Journal američtí představitelé v těchto dnech vedou jednání v Rumunsku, Moldavsku a Turecku o trasách, které by mohla Ukrajina využít pro export svých zemědělských produktů. Jde například o posílení exportu přes Dunaj.

„Soustředíme se na obnovu černomořských dohod,“ řekl stanici NTV nejmenovaný představitel tureckého ministerstva obrany. Ankara tvrdí, že věří, že se jí podaří Rusko přesvědčit, aby se k dohodám vrátilo.

Moskva uvedla, že v polovině července dohody neprodloužila, protože nebyly naplňovány ty části smluv, které měly usnadnit export ruských zemědělských produktů a hnojiv. Současně ruské letectvo zvýšilo útoky na ukrajinské přístavy, které slouží pro přepravu zemědělských produktů.