Centrum pro námořní obchodní operace Spojeného království (UKMTO) obdrželo v neděli hlášení o incidentu 30 námořních mil jihozápadně Hudajdy. Nákladní loď vyslala tísňový signál s tím, že je napadena neznámými ozbrojenými útočníky.
Úřady incident vyšetřují a plavidlům v oblasti Rudého moře doporučily plout s největší opatrností a hlásit jakoukoli podezřelou činnost.
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