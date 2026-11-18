Klíčový most spojující okupovaný Krymský poloostrov s pevninským Ruskem utrpěl v noci z 16. na 17. listopadu značné škody. To představuje významnou ránu pro režim prezidenta Vladimira Putina.
„Železniční doprava stále funguje, stav silniční dopravy si můžete prohlédnout sami,“ uvedl zpravodajský kanáů Nexta ke zveřejněným záběrům.
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Na nich je z projíždějícího vlaku vidět, že se kus silniční části stavby nachází pod vodní hladinou, a opravy tak budou značně náročné. Ačkoli Kreml poškození uznal, podle vyjádření jeho mluvčího Dmitrije Peskova nebude rekonstrukce představovat závažný problém. „Most bude obnoven a bude ještě lepší než dříve,“ řekl.
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V reakci na sérii útoků, které začaly v pondělí, bylo svoláno mimořádné jednání vlády. Vyšetřovací výbor, jenž má na starosti objasňování závažných trestných činů oznámil, že útok vyšetřuje jako teroristický čin ukrajinských ozbrojených složek.
Poškození strategické infrastruktury představuje pro Kyjev významný úspěch v době, kdy se Ukrajina stále vzpamatovává z ničivých ruských útoků na vlastní kritickou infrastrukturu, včetně dvou mostů v hlavním městě.
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„Jedná se o výsledek sedmé fáze operace prováděné po několik týdnů, kterou vypracovala a koordinovala Bezpečnostní služba Ukrajiny společně s Generálním štábem Ozbrojených sil Ukrajiny. Naši bojovníci postupně ničili systémy protivzdušné obrany, radary, vybavení pro elektronický boj a další určené cíle na cestě k konečnému cíli.