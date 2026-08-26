Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

VIDEO: Nahý muž rozbíjel v Petrohradu auta, procházející ženu udeřil do obličeje

Autor:
  10:50
Kuriózní útok se odehrál v centru ruského Petrohradu, kde nahý muž napadal kolemjdoucí, ničil zaparkovaná auta a poškodil také autobus. Jednu ženu udeřil do obličeje. Policie ho později zadržela.

Incident se odehrál v pondělí večer v centru Petrohradu. Podle ruského serveru 78.ru se zcela nahý muž nejprve pohyboval mezi chodci, pokřikoval na ně a následně začal pěstmi tlouct do zaparkovaných automobilů. Událost zachytili lidé na video.

Jeden ze svědků, kterého server 78.ru identifikoval jako Daniila, uvedl, že si muže všiml cestou na trénink. Jeho chování mu připadalo natolik neobvyklé, že zavolal na tísňovou linku 112. Muž mezitím pokračoval v obtěžování lidí a ničení aut. Poté nastoupil do autobusu.

VIDEO: Rus zaklepal kvůli rámusu. Nahá žena ho bodla vidličkou a zmlátila

Řidič podle svědkovy výpovědi zavřel dveře, aby mu zabránil odejít. Muž se však začal dobývat ven a poškodil okna autobusu. Jedno z nich vytlačil tak, že střepy vyletěly ven. Následně autobus opustil a pokračoval v napadání lidí a automobilů na ulici.

Muž pak bez zjevného důvodu udeřil do obličeje ženu, která procházela kolem. Svědek Daniil rovněž uvedl, že muž během řádění opakoval slova „červená-modrá, modrá-červená“.

Na místo nakonec dorazili policisté, kteří muže zadrželi. Při zatýkání podle 78.ru nekladl odpor. Server s odvoláním na policii uvedl, že strážci zákona v souvislosti s jeho chováním přijali celkem devět oznámení. Policisté podle tohoto zdroje předběžně předpokládali, že muž mohl být pod vlivem drog. Oficiálně potvrzený výsledek toxikologického vyšetření média nezveřejnila.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky

Snímek zachycuje popravu příslušníků SS v areálu koncentračního tábora Dachau...

Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....

Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR

Ruská turistka v severokorejském resortu Wonsan-Kalma (1. července 2025)

I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...

Snímek osmnáctiletého Čecha zaujal NASA. Perseidy skládal pět nocí z tisíců fotografií

Snímek dne NASA od mladého fotografa Jakuba Kuřáka. Fotografie zachycuje roj...

Snímek zachytil na tři kamery, finální obraz vybíral z 20 tisíc fotografií. Fotografii osmnáctiletého Jakuba Kuřáka ze severních Čech, která ukazuje maximum meteorického roje Perseidy na Jizerce, teď...

Sucho odkrylo i „Titanic ze Sávy“, krajina zežloutla. Jak vypadá vyprahlá Evropa

díky nízkému stavu hladiny řeky Sávy v blízkosti města Sremska Mitrovica,...

Letošní léto je sice téměř u konce, jeho následky v podobě vyprahlé krajiny si však Evropa ponese ještě dlouho. Mnozí meteorologové navíc upozorňují, že řešení nepřinese ani potenciálně delší období...

V 52 letech zemřel Václav Neckář mladší, slavnému otci pomohl s návratem na pódia

Václav Neckář se synem Václavem

Ve věku 52 let zemřel syn zpěváka Václava Neckáře, křestním jménem rovněž Václav. Zprávu serveru CNN Prima News potvrdil zpěvákův manažer Karel Jiříček z umělecké agentury Artime. Václav Neckář...

Schillerová hájí přehlasování Pavlova veta. Opozice se obrátí na Ústavní soud

Přímý přenos
Ministryně financí Alena Schillerová ve Sněmovně (25. srpna 2026)

Koalice ANO, SPD a Motoristé sobě ve středu po poledni ve Sněmovně přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla k návrhu, jehož podstatou je rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. „Potřebujeme pravdivý a...

26. srpna 2026  5:35,  aktualizováno  10:52

Chorvatská pobřeží zaplavily velké medúzy. Připomínají volská oka

Kořenoústka hrbolatá, medúza známá pod přezdívkou „volské oko“. (9. října 2025)

Pobřeží Istrie zaplavily velké žluté medúzy, které připomínají volská oka. V některých turistech vzbudily obavy. Experti ovšem uklidňují, že kořenoústky hrbolaté jsou pro většinu lidí prakticky...

26. srpna 2026  10:24,  aktualizováno  10:51

VIDEO: Nahý muž rozbíjel v Petrohradu auta, procházející ženu udeřil do obličeje

Nahý sumo zápasník v Petrohradu rozbíjel auta. Zatkla ho policie

Kuriózní útok se odehrál v centru ruského Petrohradu, kde nahý muž napadal kolemjdoucí, ničil zaparkovaná auta a poškodil také autobus. Jednu ženu udeřil do obličeje. Policie ho později zadržela.

26. srpna 2026  10:50

Agresivní a bezohledná jízda, řekla policie o Turkově nehodě

Poslanec Filip Turek (Motoristé)

Na policejních webových stránkách jsou dostupné detaily z dopravní Filipa Turka. Na mapě, která eviduje nehody, stojí, že příčinou srážky byla „agresivní jízda“. Celková škoda dosáhla 340 tisíc...

26. srpna 2026  10:46

Vlak srazil sedmnáctiletou dívku, hasiči ji do sanitky přenášeli tři sta metrů

Hasiči těžce zraněnou dívku přenášeli stovky metrů k sanitce. (26. srpna 2026)

Zhruba tři stovky metrů museli hasiči v úterý na Bruntálsku přenášet těžce zraněnou dívku sraženou vlakem. Sanitka totiž nemohla dojet až ke kolejím, takže přišly na řadu nosítka a lidská síla. Dívku...

26. srpna 2026  10:37

Švédsko zatklo kvůli útoku ve škole dalšího muže. Podezřívá ho z napomáhání k vraždě

Útočník ozbrojený mečem zranil několik lidí při útoku na střední škole ve...

Několik dní po útoku mečem na studenty na střední škole ve švédském městě Fagersta byl zatčen další muž. Podezřelý je z napomáhání k vraždě 18letému mladíkovi, který při útoku zabil 17letou dívku a...

26. srpna 2026  10:35

Záchranář zemřel po nehodě auta horské služby na sjezdovce, nyní padlo obvinění

ilustrační snímek

Dohru v podobě obvinění jednoho muže z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti má loňská tragická nehoda, při níž se na sjezdovce v Koutech nad Desnou na Šumpersku převrátilo auto jesenické horské...

26. srpna 2026  10:35

Piráti míří na jednání s Pavlem. Budou řešit dostupnost bydlení i problémy mladých

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib na mimořádné schůzi Sněmovny (29. května 2026)

Předsedu Pirátské strany Zdeňka Hřiba a poslankyni Kateřinu Stojanovou přijme ve středu na Pražském hradě prezident Petr Pavel. Piráti chtějí s hlavou státu jednat především o problematice bydlení,...

26. srpna 2026  10:23

Zbytečný hazard. Muž si chtěl natočit video na vagonu s auty a chlubit se na sítích

Policejní pes Sun má za sebou úspěšnou akci. (srpen 2026)

Hodně nebezpečnou jízdu vlakem si vybral muž, který se dostal na vagon převážející automobily a chtěl si tam natočit video a pak ho sdílet na sociálních sítích. Když souprava zastavila v Ševětíně na...

26. srpna 2026  10:17

Až 15 stupňů rozdíl. Mapa ČHMÚ ukazuje zajímavou situaci v Česku

ilustrační snímek

Úterý přineslo z pohledu teplot zajímavou situaci, upozornil Český hydrometeorologický ústav. Rozdíl mezi nejteplejšími a nejchladnějšími místy v nižších a středních polohách byl místy téměř 15...

26. srpna 2026  10:13

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Snad už Češi uvěřili, že se mění klima, říká vědec Kortus. Přístup Motoristů ho straší

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Daniel Kortus, zakladatel platformy Klimatomluva.

Letošní extrémní vedra mohou změnit pohled Čechů na klimatickou změnu. Jak řekl zakladatel platformy Klimatomluva Daniel Kortus, Evropa se otepluje zhruba dvakrát rychleji než světový průměr a...

26. srpna 2026

Láska v Česku i k Česku. Zpěvačka LP si naši zemi oblíbila a chystá tu další koncert

Koncert americké zpěvačky LP (vlastním jménem Laura Pergolizzi). (12. srpna...

Zpěvačku LP je hudebním labužníkům dnes již zbytečné představovat. Interpretka, jež před deseti lety prolomila hudební hitparády hitem Lost on You, se na tuzemskou scénu pravidelně vrací, vyprodává...

26. srpna 2026  9:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.