Incident se odehrál v pondělí večer v centru Petrohradu. Podle ruského serveru 78.ru se zcela nahý muž nejprve pohyboval mezi chodci, pokřikoval na ně a následně začal pěstmi tlouct do zaparkovaných automobilů. Událost zachytili lidé na video.
Jeden ze svědků, kterého server 78.ru identifikoval jako Daniila, uvedl, že si muže všiml cestou na trénink. Jeho chování mu připadalo natolik neobvyklé, že zavolal na tísňovou linku 112. Muž mezitím pokračoval v obtěžování lidí a ničení aut. Poté nastoupil do autobusu.
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Řidič podle svědkovy výpovědi zavřel dveře, aby mu zabránil odejít. Muž se však začal dobývat ven a poškodil okna autobusu. Jedno z nich vytlačil tak, že střepy vyletěly ven. Následně autobus opustil a pokračoval v napadání lidí a automobilů na ulici.
Muž pak bez zjevného důvodu udeřil do obličeje ženu, která procházela kolem. Svědek Daniil rovněž uvedl, že muž během řádění opakoval slova „červená-modrá, modrá-červená“.
Na místo nakonec dorazili policisté, kteří muže zadrželi. Při zatýkání podle 78.ru nekladl odpor. Server s odvoláním na policii uvedl, že strážci zákona v souvislosti s jeho chováním přijali celkem devět oznámení. Policisté podle tohoto zdroje předběžně předpokládali, že muž mohl být pod vlivem drog. Oficiálně potvrzený výsledek toxikologického vyšetření média nezveřejnila.